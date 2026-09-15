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Estados Unidos confirmó por primera vez que mantiene desplegadas en órbita “armas de control espacial” y señaló que estos sistemas podrán emplearse para proteger a sus fuerzas ante posibles acciones hostiles.

“Estados Unidos cuenta actualmente con armas de control espacial en órbita capaces de defender a la fuerza conjunta”, afirmó el secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, durante la conferencia anual Air, Space and Cyber, realizada en National Harbor, Maryland.

El funcionario evitó brindar información sobre las características del equipamiento, el número de unidades desplegadas o la fecha en que comenzaron a funcionar.

Según Meink, la medida responde a la necesidad de prepararse frente al desarrollo de nuevas capacidades militares y espaciales por parte de otras potencias.

El secretario remarcó que Washington busca mantener su ventaja tanto en el ámbito aéreo como en el espacio y aseguró que ya se adoptaron medidas para hacer frente a eventuales amenazas.

En los últimos años, distintos integrantes de las Fuerzas Armadas estadounidenses expresaron su preocupación por el avance de capacidades ofensivas en el espacio por parte de China y Rusia.

Desde la Fuerza Espacial estadounidense sostienen que Beijing incorporó recursos espaciales y contraespaciales como parte de su proceso de modernización militar. Moscú, en tanto, contempla el espacio como un potencial escenario de conflicto.

Paralelamente, la administración estadounidense avanza con un programa de interceptores basados en el espacio y una red de satélites destinada a identificar y rastrear objetivos móviles desde la órbita.

Meink indicó que los primeros lanzamientos de esa red están previstos para septiembre, aunque no ofreció mayores precisiones técnicas.

Tratado espacial

El Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967 impide colocar en órbita armas nucleares o de destrucción masiva, pero no contempla una prohibición general para el despliegue de armamento convencional fuera de la Tierra.

Creada en 2019 durante el primer mandato de Donald Trump, la Fuerza Espacial funciona como una rama militar dependiente del Departamento de la Fuerza Aérea.

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