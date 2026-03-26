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Noelia Castillo Ramos, una joven de 25 años oriunda de Barcelona, accederá este jueves 26 de marzo a la eutanasia luego de un extenso proceso judicial que atravesó distintas instancias en España y Europa. Su caso se convirtió en uno de los más resonantes en torno al derecho a morir dignamente, no solo por su condición médica, sino también por el conflicto familiar que marcó todo el recorrido.

La decisión llega tras casi dos años de demoras, recursos legales y un fuerte desgaste emocional, en medio de una disputa que incluyó incluso la oposición de su propio padre.

Un hecho traumático que cambió su vida

La historia de Noelia está atravesada por un episodio de extrema violencia. Fue víctima de una agresión sexual múltiple y, tiempo después, el 4 de octubre de 2022, intentó quitarse la vida arrojándose desde un quinto piso.

Como consecuencia, sufrió una lesión medular completa e irreversible que derivó en una paraplejia. Desde entonces, no puede moverse de la cintura hacia abajo y padece intensos dolores neuropáticos, además de incontinencia, lo que deterioró profundamente su calidad de vida.

Frente a ese cuadro, en 2024 tomó la decisión de solicitar la eutanasia.

Un camino judicial largo y desgastante

En una primera instancia, su pedido fue aprobado por los organismos médicos correspondientes y por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, que consideró que cumplía con todos los requisitos legales.

Sin embargo, el proceso se complejizó cuando su padre, con el respaldo de la organización Abogados Cristianos, presentó recursos judiciales para frenar la práctica.

A partir de ese momento, el caso avanzó por distintas instancias judiciales. La Justicia de Cataluña avaló la decisión de la joven y, posteriormente, el Tribunal Supremo ratificó que su derecho a acceder a la eutanasia estaba garantizado.

Más tarde, el Tribunal Constitucional rechazó el último recurso de la familia al no encontrar vulneración de derechos fundamentales. El conflicto escaló incluso hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que también desestimó una medida cautelar presentada para frenar el procedimiento en marzo de 2026.

Con esa resolución, quedó definitivamente habilitada la práctica.

Una familia dividida

Uno de los aspectos más sensibles del caso fue la división dentro de su entorno familiar. Mientras su padre mantuvo su rechazo hasta el final e impulsó acciones judiciales para impedir la eutanasia, su madre adoptó una postura distinta. Aunque expresó no estar de acuerdo con la decisión, decidió acompañarla y respetar su voluntad.

En los testimonios difundidos, se la vio junto a su hija en momentos de profunda emoción, donde manifestó que estará presente hasta el final, priorizando el vínculo por sobre sus propias creencias.

“Quiero irme en paz”

En una entrevista televisiva, Noelia describió el sufrimiento físico y emocional que atraviesa desde hace años.

“Siempre me he sentido sola, antes incluso de pedir la eutanasia yo ya veía mi mundo muy oscuro. No tengo ganas de nada, ni de salir, ni de comer, ni de hacer nada, y dormir se me hace muy difícil”, expresó.

También se refirió al conflicto con su familia y defendió su decisión: “Ninguno de mi familia está a favor, pero la felicidad de un padre no tiene que estar por encima de la de una hija”.

Finalmente, dejó en claro el motivo de su elección: “Yo simplemente quiero irme en paz y dejar de sufrir”.

Tras un proceso marcado por el dolor, la exposición pública y el debate legal, la joven logró poner una fecha a su decisión, con aval médico y judicial, en un caso que vuelve a poner en discusión los límites, derechos y dilemas de la eutanasia en Europa.