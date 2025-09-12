Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Ciudad de México vive horas de conmoción tras la explosión de un camión cisterna con gas LP en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la capital. El hecho, ocurrido el miércoles en la zona del Puente de la Concordia, provocó al menos nueve muertos y dejó 55 personas heridas, informaron este jueves las autoridades.

Según los reportes oficiales, la explosión se desató luego de que el vehículo volcara y estallara, generando una fuerte onda expansiva que afectó a peatones y automovilistas que circulaban en las inmediaciones.

La Secretaría de Salud Pública confirmó que los heridos permanecen internados en hospitales de la capital y del estado de México. “Seguiremos brindando atención y actualizando la información conforme avance la situación”, señalaron desde el organismo.

Por su parte, la titular de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil,

, detalló que varios pacientes están en estado grave, con entre el 50 y el 70 % de la superficie corporal afectada por quemaduras. En los casos más críticos, las lesiones superan el 70 %.