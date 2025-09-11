Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Al menos cuatro personas murieron y 90 resultaron heridas tras la volcadura y posterior explosión de una pipa de gas LP (licuado de petróleo), que desató un incendio en el este de la Ciudad de México, confirmó este jueves la Fiscalía General de Justicia de la capital mexicana.

En sus redes sociales, la Fiscalía informó que los lesionados reciben atención en distintos hospitales de la capital y del Estado de México.

El siniestro ocurrió la tarde del miércoles en el puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, generando una onda expansiva que dañó 32 automóviles en las inmediaciones, según las primeras investigaciones.

Al sitio acudió personal especializado en criminalística, fotografía, química, incendios y explosiones, mecánica y seguridad industrial, con el fin de recabar indicios y determinar las causas del hecho.

Asimismo, las autoridades trabajaron en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos para establecer si la empresa propietaria de la pipa cumplía con la regulación correspondiente.

Horas antes, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, expresó su apoyo y solidaridad a los familiares de las víctimas y a los heridos.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, indicó en su cuenta X: “Este lamentable accidente también ha implicado la participación de 18 vehículos afectados; 19 de las personas trasladadas a los hospitales están graves”. A su vez, agradeció a todos los equipos de emergencia que apoyaron “de manera inmediata esta emergencia”.