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Flávio Bolsonaro llegó a Estados Unidos junto a su familia después de salir de Brasil y hacer una escala en Argentina y otra en Ecuador. El avión aterrizó en el Aeropuerto Ejecutivo de Opa-locka, en Miami, donde el excandidato presidencial fue visto cuando descendió junto a su esposa y sus dos hijas.

El viaje se produjo tras la derrota electoral del domingo frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El lunes, el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes había ordenado a Bolsonaro entregar sus pasaportes en un plazo de 24 horas. Ese mismo día, el político afirmó que la Policía brasileña le notificó la medida y le comunicó que tenía prohibido salir del país, aunque negó que tuviera intención de hacerlo.