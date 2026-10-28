DEJÓ SU PAÍS A TRAVÉS DE ARGENTINA Flávio Bolsonaro y su familia aterrizaron en EE.UU. tras la derrota en las elecciones de Brasil El excandidato presidencial aterrizó en Miami junto a su esposa y sus dos hijas, días después de perder el balotaje frente a Luiz Inácio Lula da Silva. La salida ocurrió luego de que un juez de la Corte Suprema ordenara que entregara sus pasaportes y se le comunicara que no podía dejar el país.

Por La Opinión Austral | 28 de octubre 2026 · 14:48 hs. Agregar La Opinión Austral en No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

Flávio Bolsonaro fue visto aterrizando en Miami junto a su familia.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio Flávio Bolsonaro llegó a Estados Unidos junto a su familia después de salir de Brasil y hacer una escala en Argentina y otra en Ecuador. El avión aterrizó en el Aeropuerto Ejecutivo de Opa-locka, en Miami, donde el excandidato presidencial fue visto cuando descendió junto a su esposa y sus dos hijas. El viaje se produjo tras la derrota electoral del domingo frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El lunes, el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes había ordenado a Bolsonaro entregar sus pasaportes en un plazo de 24 horas. Ese mismo día, el político afirmó que la Policía brasileña le notificó la medida y le comunicó que tenía prohibido salir del país, aunque negó que tuviera intención de hacerlo.

Sobre el excandidato pesan acusaciones vinculadas con presuntas plataformas de apuestas ilegales en línea y con la producción de una película biográfica sobre su padre, titulada Dark Horse. La Policía Federal brasileña sostuvo que el proyecto habría involucrado fondos de Banco Master, entidad que quebró y que, según la información difundida, estuvo en el centro de un esquema Ponzi de US$ 7.000 millones en 2025.

Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión y es el padre de Flávio.

Al momento de su salida, no había una orden de arresto en su contra. Sin embargo, analistas legales señalaron que el eventual incumplimiento de la orden judicial de entregar sus pasaportes podría motivar un pedido de detención.

Tras la derrota electoral, el senador electo Carlos Bolsonaro visitó a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en su residencia de Brasilia. En un video publicado en redes sociales, dijo que su padre estaba “intentando asimilar todo lo que está ocurriendo” y aseguró que se encontraba fuerte. También afirmó que continuará “batallando por la libertad de los presos políticos”, en referencia a su padre y a otras personas condenadas por el intento de golpe de Estado posterior a las elecciones de 2022.