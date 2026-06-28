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Una tragedia aérea sacudió a Francia este domingo luego de que una avioneta perteneciente a un club de paracaidismo se estrellara en la localidad de Tomblaine, al noreste del país. Como consecuencia del impacto, las 11 personas que viajaban a bordo murieron.

De acuerdo con la información difundida por la agencia Reuters, entre las víctimas fatales se encontraban cinco alumnos de paracaidismo, cinco instructores y el piloto.

No hubo sobrevivientes. FOTO: REUTERS

Según medios locales, la aeronave accidentada era una Pilatus con matrícula alemana, un modelo habitualmente utilizado para vuelos de entrenamiento y saltos en paracaídas.

Testigos del hecho relataron que la avioneta perdió altura de manera repentina y cayó en picada sobre una zona residencial, muy cerca de un supermercado. Las causas del siniestro aún son materia de investigación.

Pese a la violencia del impacto y a la cercanía con viviendas y centros comerciales, las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas colaterales ni heridos entre las personas que se encontraban en tierra.

Tras conocerse la tragedia, funcionarios del gobierno francés se trasladaron rápidamente al lugar del accidente, entre ellos el ministro del Interior, Laurent Núñez, y el ministro de Transporte, Philippe Tabarot.

“Es una terrible tragedia”, expresó Tabarot al arribar a la zona.

Amplio operativo policial y de bomberos en el lugar del hecho. FOTO: REUTERS

Por su parte, Yves Séguy, prefecto del departamento de Meurthe-et-Moselle, informó que se desplegó un importante operativo de emergencia con la participación de efectivos policiales y al menos 50 bomberos.

Las autoridades continúan trabajando en el lugar para esclarecer qué provocó la caída de la aeronave y determinar las circunstancias exactas del accidente.