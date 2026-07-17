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Un fuerte movimiento telúrico de magnitud 7,4 se registró este viernes 17 de julio a las 08:48 hora local, con epicentro en el mar, a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas, y a apenas 10 kilómetros de profundidad.

El temblor se percibió con intensidad en toda la región fronteriza, así como en Oaxaca, Tabasco, Veracruz y la propia Ciudad de México, además de sentirse en zonas de Guatemala y El Salvador. Inicialmente se estimó en 6,8 pero el Servicio Sismológico Nacional actualizó la cifra definitiva tras analizar los datos completos.

Minutos después del evento principal comenzaron a registrarse réplicas, con magnitudes entre 4,5 y 6,1, que las autoridades monitorean de forma permanente.

Protocolos activados y saldo preliminar

Protección Civil activó de inmediato los planes de emergencia en todos los niveles de gobierno para revisar escuelas, hospitales, viviendas y obras de infraestructura. Hasta el cierre de este informe no se confirmaron personas fallecidas ni heridas graves, ni daños estructurales de consideración.

Las autoridades descartaron cualquier alerta de tsunami para las costas mexicanas y también para países vecinos, al no reunir el movimiento las características para generar olas peligrosas.

Se recomienda a la población mantener la calma, evitar difundir informaciones no oficiales y permanecer atenta a las recomendaciones que emitan los organismos de seguridad.