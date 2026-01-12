Este domingo 11 de enero se celebraron los Golden Globes 2026, una de las premiaciones más importantes de la industria audiovisual que reconoce a las mejores películas y series del 2025. La gala tuvo lugar en el hotel Beverly Hilton y fue conducida por la comediante Nikki Glaser, en una ceremonia clave de cara a los próximos premios Oscar.

Entre los grandes protagonistas de la noche se destacaron producciones como “Una batalla tras otra”, “El agente secreto” y la miniserie “Adolescencia”, que arrasaron en varias categorías.

Cine: los grandes ganadores de los Golden Globes 2026

En el rubro cinematográfico, “Una batalla tras otra” fue una de las películas más premiadas, llevándose los galardones a Mejor película de comedia o musical, además de consagrar a Paul Thomas Anderson como Mejor director y Mejor guionista. También se destacó Teyana Taylor, ganadora a Mejor actriz de reparto.

Por su parte, la producción brasileña “El agente secreto” sorprendió al quedarse con el premio a Mejor película de habla no inglesa. Además, Wagner Moura hizo historia al convertirse en el primer actor brasileño en ganar el Globo de Oro a Mejor actor de drama.

Otros reconocimientos destacados:

Jessie Buckley, mejor actriz de drama por Hamnet

ganó como Mejor actriz de drama por Hamnet. Timothée Chalamet fue elegido Mejor actor de comedia o musical por Marty Supreme.

fue elegido Mejor actor de comedia o musical por Marty Supreme. Rose Byrne obtuvo el premio a Mejor actriz de comedia o musical por If I Had Legs I’d Kick You.

obtuvo el premio a Mejor actriz de comedia o musical por If I Had Legs I’d Kick You. Stellan Skarsgård ganó como Mejor actor de reparto por Valor Sentimental.

ganó como Mejor actor de reparto por Valor Sentimental. Ludwig Göransson se llevó el galardón a Mejor banda sonora por Pecadores.

se llevó el galardón a Mejor banda sonora por Pecadores. La canción “Golden” de Las guerreras K-pop fue elegida como Mejor canción original.

Televisión: “Adolescencia” arrasó en la premiación

En el rubro televisivo, la miniserie “Adolescencia” fue la gran ganadora de la noche, llevándose todos los premios a los que estaba nominada. Entre ellos:

Mejor serie limitada

Mejor actor: Stephen Graham

Mejor actor de reparto: Owen Cooper

Mejor actriz de reparto: Erin Doherty

Además, otras series destacadas fueron:

“The Pitt” , ganadora a Mejor serie de drama.

, ganadora a Mejor serie de drama. “El estudio”, premiada como Mejor serie de comedia o musical.

En actuación televisiva también se destacaron:

Rhea Seehorn (Mejor actriz de drama – Pluribus)

(Mejor actriz de drama – Pluribus) Noah Wyle (Mejor actor de drama – The Pitt)

(Mejor actor de drama – The Pitt) Jean Smart (Mejor actriz de comedia – Hacks)

(Mejor actriz de comedia – Hacks) Seth Rogen (Mejor actor de comedia – El estudio)

(Mejor actor de comedia – El estudio) Michelle Williams (Mejor actriz en serie limitada – Morir de placer)

Lista completa de ganadores – Golden Globes 2026

🎬 Cine

Mejor película de drama: Hamnet

Mejor película de comedia o musical: Una batalla tras otra

Mejor película animada: Las guerreras K-pop

Mejor película de habla no inglesa: El agente secreto (Brasil)

Mejor actriz de drama: Jessie Buckley

Mejor actor de drama: Wagner Moura

Mejor actriz de comedia: Rose Byrne

Mejor actor de comedia: Timothée Chalamet

Mejor actriz de reparto: Teyana Taylor

Mejor actor de reparto: Stellan Skarsgård

Mejor director: Paul Thomas Anderson

Mejor guion: Paul Thomas Anderson

Mejor banda sonora: Ludwig Göransson

Mejor canción original: “Golden” – Las guerreras K-pop

Logro cinematográfico y de taquilla: Pecadores

📺 Televisión