Golden Globes 2026: todos los ganadores de la noche más esperada del cine y la televisión
La gala se realizó el domingo 11 de enero en el Beverly Hilton con la conducción de Nikki Glaser, donde Una batalla tras otra y la serie Adolescencia se consagraron como las grandes ganadoras de la noche. Además, la película brasileña El agente secreto sorprendió al quedarse con el premio a Mejor película de habla no inglesa.
Este domingo 11 de enero se celebraron los Golden Globes 2026, una de las premiaciones más importantes de la industria audiovisual que reconoce a las mejores películas y series del 2025. La gala tuvo lugar en el hotel Beverly Hilton y fue conducida por la comediante Nikki Glaser, en una ceremonia clave de cara a los próximos premios Oscar.
Entre los grandes protagonistas de la noche se destacaron producciones como “Una batalla tras otra”, “El agente secreto” y la miniserie “Adolescencia”, que arrasaron en varias categorías.
Cine: los grandes ganadores de los Golden Globes 2026
En el rubro cinematográfico, “Una batalla tras otra” fue una de las películas más premiadas, llevándose los galardones a Mejor película de comedia o musical, además de consagrar a Paul Thomas Anderson como Mejor director y Mejor guionista. También se destacó Teyana Taylor, ganadora a Mejor actriz de reparto.
Por su parte, la producción brasileña “El agente secreto” sorprendió al quedarse con el premio a Mejor película de habla no inglesa. Además, Wagner Moura hizo historia al convertirse en el primer actor brasileño en ganar el Globo de Oro a Mejor actor de drama.
Otros reconocimientos destacados:
Jessie Buckley ganó como Mejor actriz de drama por Hamnet.
Timothée Chalamet fue elegido Mejor actor de comedia o musical por Marty Supreme.
Rose Byrne obtuvo el premio a Mejor actriz de comedia o musical por If I Had Legs I’d Kick You.
Stellan Skarsgård ganó como Mejor actor de reparto por Valor Sentimental.
Ludwig Göransson se llevó el galardón a Mejor banda sonora por Pecadores.
La canción “Golden” de Las guerreras K-pop fue elegida como Mejor canción original.
Televisión: “Adolescencia” arrasó en la premiación
En el rubro televisivo, la miniserie “Adolescencia” fue la gran ganadora de la noche, llevándose todos los premios a los que estaba nominada. Entre ellos:
Mejor serie limitada
Mejor actor: Stephen Graham
Mejor actor de reparto: Owen Cooper
Mejor actriz de reparto: Erin Doherty
Además, otras series destacadas fueron:
“The Pitt”, ganadora a Mejor serie de drama.
“El estudio”, premiada como Mejor serie de comedia o musical.
En actuación televisiva también se destacaron:
Rhea Seehorn (Mejor actriz de drama – Pluribus)
Noah Wyle (Mejor actor de drama – The Pitt)
Jean Smart (Mejor actriz de comedia – Hacks)
Seth Rogen (Mejor actor de comedia – El estudio)
Michelle Williams (Mejor actriz en serie limitada – Morir de placer)
Lista completa de ganadores – Golden Globes 2026
🎬 Cine
Mejor película de drama: Hamnet
Mejor película de comedia o musical: Una batalla tras otra
Mejor película animada: Las guerreras K-pop
Mejor película de habla no inglesa: El agente secreto (Brasil)
Mejor actriz de drama: Jessie Buckley
Mejor actor de drama: Wagner Moura
Mejor actriz de comedia: Rose Byrne
Mejor actor de comedia: Timothée Chalamet
Mejor actriz de reparto: Teyana Taylor
Mejor actor de reparto: Stellan Skarsgård
Mejor director: Paul Thomas Anderson
Mejor guion: Paul Thomas Anderson
Mejor banda sonora: Ludwig Göransson
Mejor canción original: “Golden” – Las guerreras K-pop
