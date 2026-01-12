Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este domingo 11 de enero se celebraron los Golden Globes 2026, una de las premiaciones más importantes de la industria audiovisual que reconoce a las mejores películas y series del 2025. La gala tuvo lugar en el hotel Beverly Hilton y fue conducida por la comediante Nikki Glaser, en una ceremonia clave de cara a los próximos premios Oscar.

Entre los grandes protagonistas de la noche se destacaron producciones como “Una batalla tras otra”, “El agente secreto” y la miniserie “Adolescencia”, que arrasaron en varias categorías.

Cine: los grandes ganadores de los Golden Globes 2026

En el rubro cinematográfico, “Una batalla tras otra” fue una de las películas más premiadas, llevándose los galardones a Mejor película de comedia o musical, además de consagrar a Paul Thomas Anderson como Mejor director y Mejor guionista. También se destacó Teyana Taylor, ganadora a Mejor actriz de reparto.

Por su parte, la producción brasileña “El agente secreto” sorprendió al quedarse con el premio a Mejor película de habla no inglesa. Además, Wagner Moura hizo historia al convertirse en el primer actor brasileño en ganar el Globo de Oro a Mejor actor de drama.

‘El agente secreto’ se hizo con dos premios, entre ellos el de Mejor película de habla no inglesa.

Otros reconocimientos destacados:

Jessie Buckley, mejor actriz de drama por Hamnet
  • Jessie Buckley ganó como Mejor actriz de drama por Hamnet.
  • Timothée Chalamet fue elegido Mejor actor de comedia o musical por Marty Supreme.
  • Rose Byrne obtuvo el premio a Mejor actriz de comedia o musical por If I Had Legs I’d Kick You.
  • Stellan Skarsgård ganó como Mejor actor de reparto por Valor Sentimental.
  • Ludwig Göransson se llevó el galardón a Mejor banda sonora por Pecadores.
  • La canción “Golden” de Las guerreras K-pop fue elegida como Mejor canción original.

Televisión: “Adolescencia” arrasó en la premiación

En el rubro televisivo, la miniserie “Adolescencia” fue la gran ganadora de la noche, llevándose todos los premios a los que estaba nominada. Entre ellos:

  • Mejor serie limitada
  • Mejor actor: Stephen Graham
  • Mejor actor de reparto: Owen Cooper
  • Mejor actriz de reparto: Erin Doherty

Además, otras series destacadas fueron:

  • “The Pitt”, ganadora a Mejor serie de drama.
  • “El estudio”, premiada como Mejor serie de comedia o musical.

En actuación televisiva también se destacaron:

  • Rhea Seehorn (Mejor actriz de drama – Pluribus)
  • Noah Wyle (Mejor actor de drama – The Pitt)
  • Jean Smart (Mejor actriz de comedia – Hacks)
  • Seth Rogen (Mejor actor de comedia – El estudio)
  • Michelle Williams (Mejor actriz en serie limitada – Morir de placer)

Lista completa de ganadores – Golden Globes 2026

El elenco de Sinners

🎬 Cine

  • Mejor película de drama: Hamnet
  • Mejor película de comedia o musical: Una batalla tras otra
  • Mejor película animada: Las guerreras K-pop
  • Mejor película de habla no inglesa: El agente secreto (Brasil)
  • Mejor actriz de drama: Jessie Buckley
  • Mejor actor de drama: Wagner Moura
  • Mejor actriz de comedia: Rose Byrne
  • Mejor actor de comedia: Timothée Chalamet
  • Mejor actriz de reparto: Teyana Taylor
  • Mejor actor de reparto: Stellan Skarsgård
  • Mejor director: Paul Thomas Anderson
  • Mejor guion: Paul Thomas Anderson
  • Mejor banda sonora: Ludwig Göransson
  • Mejor canción original: “Golden” – Las guerreras K-pop
  • Logro cinematográfico y de taquilla: Pecadores

📺 Televisión

  • Mejor serie de drama: The Pitt
  • Mejor serie de comedia: El estudio
  • Mejor serie limitada: Adolescencia
  • Mejor actriz de drama: Rhea Seehorn
  • Mejor actor de drama: Noah Wyle
  • Mejor actriz de comedia: Jean Smart
  • Mejor actor de comedia: Seth Rogen
  • Mejor actriz en serie limitada: Michelle Williams
  • Mejor actor en serie limitada: Stephen Graham
  • Mejor actor de reparto: Owen Cooper
  • Mejor actriz de reparto: Erin Doherty
  • Mejor stand-up en TV: Ricky Gervais: Mortality
  • Mejor podcast: Good Hang with Amy Poehler

