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La Selección de Uruguay sufrió uno de los golpes más duros de su historia y quedó eliminada en la fase de grupos del Mundial 2026 tras perder 1-0 frente a España. Por su parte, Cabo Verde hizo historia: el empate sin goles ante Arabia Saudita le permitió quedarse con el segundo lugar del Grupo H y convertirse en rival de la Selección Argentina en los dieciseisavos de final.

El equipo dirigido por el entrenador argentino Marcelo Bielsa sumó apenas dos puntos en la zona, producto de los empates ante Arabia Saudita y Cabo Verde. Con la derrota frente al conjunto español, quedó sin posibilidades de avanzar y relegado al tercer puesto.

La situación resulta todavía más negativa al compararla con la historia del seleccionado “Charrúa”, bicampeón mundial. Uruguay vuelve a despedirse en la primera ronda por segunda edición consecutiva, luego de la eliminación en Qatar 2022, algo que nunca antes había ocurrido en su trayectoria. La campaña actual se transformó en una de las más inesperadas y decepcionantes de los últimos tiempos.

Uruguay eliminado del Mundial

Al integrar el segundo bombo del sorteo, el conjunto sudamericano quedó ubicado junto a España en el Grupo H. Sin embargo, sus resultados más flojos llegaron en las dos primeras jornadas: empató 1-1 con Arabia Saudita y 2-2 frente a Cabo Verde.

En el debut, el rendimiento uruguayo no fue negativo. Generó varias situaciones de peligro, aunque falló en la definición y terminó igualando sobre el cierre del encuentro. Las dudas aparecieron en la segunda fecha, cuando debía medirse ante el rival que, en los papeles, parecía el más accesible de la zona.

Un tiro libre ejecutado por el mediocampista Kevin Pina, ante una barrera que no respondió de la mejor manera, puso en ventaja al conjunto africano. Uruguay reaccionó y consiguió dar vuelta el marcador antes del descanso, pero dos errores defensivos terminaron condenándolo.

El defensor Matías Olivera perdió la pelota en una zona comprometida y dejó servido el camino para el delantero Helio Varela, quien solo tuvo que superar la salida del arquero Fernando Muslera para definir con el arco vacío.

Ya en el tercer encuentro, el seleccionado uruguayo necesitaba una victoria para mantener sus chances, pero otro fallo individual lo complicó. Un remate de Álex Baena que parecía controlable terminó superando a Muslera y dejó al equipo sudamericano en desventaja cerca del final del primer tiempo.

En un clima interno marcado por fuertes tensiones durante los últimos días, el descanso profundizó los problemas: Muslera no regresó para disputar la segunda parte y fue reemplazado por Sergio Rochet, además de la salida temprana de Federico Valverde, figura del Real Madrid.

Con Marcelo Bielsa en la mira, Uruguay quedó sin posibilidades de meterse entre los mejores terceros. Con apenas dos unidades, dejó el camino libre para que Cabo Verde avance de ronda en su primera participación mundialista y se convierta en el próximo rival argentino.