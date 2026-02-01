Your browser doesn’t support HTML5 audio
La ciudad de Los Ángeles se prepara para el evento más importante de la agenda de premiaciones: la 68ª edición de los Premios Grammy. La gala reconocerá a los mejores artistas, compositores y productores de la temporada en una noche cargada de shows y estrellas musicales.
¿Quién conducirá la gala?
La 68° edición de los Premios Grammy será conducida por el cómico y músico Trevor Noah por sexta vez. El artista sudafricano será el encargado de anunciar lo mejor de la música lanzada entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025.
¿Dónde y qué hora ver los Grammys?
La ceremonia será transmitida por TNT y HBO. La previa y la alfombra roja comenzará a las 21 horas y la ceremonia principal a las 22 en horario de Argentina. Además, los shows en vivo de la entrega de galardones serán transmitidos por streaming.
Los nominados más destacados
El rapero californiano Kendrick Lamar acumula nueve nominaciones. Detrás aparecen Lady Gaga, Cirkut y el productor Jack Antonoff, con siete nominaciones cada uno. Por su lado, Bad Bunny suma seis y se perfile como uno de los grandes protagonistas de la noche.
La categoría Album del Año reune a Bad Bunny, Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Clipse, Lady Gaga, Leon Thomas y Tyler, The Creator.
Argentina también tendrá representantes en esta edición. Fito Páez fue nominado en Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino por Novela, categoría en la que también compiten Ca7riel y Paco Amoroso con PAPOTA.
En Mejór Álbum de Música Urbana, Nicki Nicole y Tueno buscarán el galardón con NAIKI y EUB DELUXE respectivamente.
Lista completa de nominados
Grabación del año
- “DtMF”, Bad Bunny
- “Manchild”, Sabrina Carpenter
- “Anxiety”, Doechii
- “Wildflower”, Billie Eilish
- “Abracadabra”, Lady Gaga
- “Luther”, Kendrick Lamar con SZA
- “The Subway”, Chappell Roan
- “Apt.”, Rosé y Bruno Mars
Álbum del año
- Debí Tirar Más Fotos, Bad Bunny
- Swag, Justin Bieber
- Man’s Best Friend, Sabrina Carpenter
- Let God Sort Em Out, Clipse, Pusha T and Malice
- Mayhem, Lady Gaga
- GNX, Kendrick Lamar
- Mutt, Leon Thomas
- Chromakopia, Tyler, the Creator
Canción del año:
- “Abracadabra”, Henry Walter, Lady Gaga y Andrew Watt, compositores (Lady Gaga)
- “Anxiety”, Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)
- “Apt.”, Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Henry Walter, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park y Theron Thomas, compositores (Rosé, Bruno Mars)
- “DtMF”, Benito Antonio Martínez Ocasio, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Roberto José Rosado Torres, Marco Daniel Borrero, Hugo René Sención Sanabria y Tyler Thomas Spry, compositores (Bad Bunny)
- “Golden”, de Las guerreras K-pop, Ejae y Mark Sonnenblick, compositores (Hunter/x, Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami)
- “Luther”, Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Ink, Scott Bridgeway, Sam Dew, Kendrick Lamar, Mark Anthony Spears, Solána Rowe y Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar with SZA)
- “Manchild”, Amy Allen, Jack Antonoff y Sabrina Carpenter, compositores (Sabrina Carpenter)
- “Wildflower”, Billie Eilish O’Connell y Finneas O’Connell, compositores (Billie Eilish)
Mejor artista revelación
- Olivia Dean
- Katseye
- The Marías
- Addison Rae
- Sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Compositor del año (música no clásica)
- Amy Allen
- Edgar Barrera
- Jessie Jo Dillon
- Tobias Jesso Jr.
- Laura Veltz
Mejor interpretación pop-solista
- “Daisies”, Justin Bieber
- “Manchild”, Sabrina Carpenter
- “Disease”, Lady Gaga
- “The Subway”, Chappell Roan
- “Messy”, Lola Young
Mejor interpretación pop-dúo/grupo
- “Defying Gravity”, Cynthia Erivo y Ariana Grande
- “Golden”, de Las guerreras K-pop, Hunter/x, Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami
- “Gabriela”, Katseye
- “Apt.”, Rosé, Bruno Mars
- “30 for 30”, SZA con Kendrick Lamar
Mejor álbum de pop vocal
- Swag, Justin Bieber
- Man’s Best Friend, Sabrina Carpenter
- Something Beautiful, Miley Cyrus
- Mayhem, Lady Gaga
- I’ve Tried Everything but Therapy (Part 2), Teddy Swims
Mejor grabación dance/electrónica
- “No Cap”, Disclosure y Anderson .Paak
- “Victory Lap”, Fred again.., Skepta y PlaqueBoyMax
- “Space Invader”, Kaytranada
- “Voltage”, Skrillex
- “End of Summer”, Tame Impala
Mejor grabación pop dance
- “Bluest Flame”, Selena Gomez and Benny Blanco
- “Abracadabra”, Lady Gaga
- “Midnight Sun”, Zara Larsson
- “Just Keep Watching (de F1: la película)”, Tate McRae
- “Illegal”, PinkPantheress
Mejor álbum de dance/electrónico
- Eusexua, FKA twigs
- Ten Days, Fred again..
- Fancy That, PinkPantheress
- Inhale / Exhale, Rüfüs du Sol
- Fuck U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!!, Skrillex
Mejor grabación remezclada
- “Abracadabra (Gesaffelstein Remix)”, Gesaffelstein, remezclador (Lady Gaga, Gesaffelstein)
- “Don’t Forget About Us”, Kaytranada, remezclador (Mariah Carey y Kaytranada)
- “A Dreams a Dream — Ron Trent Remix”, Ron Trent, remezclador (Soul II Soul)
- “Galvanize”, Chris Lake, remezclador (The Chemical Brothers y Chris Lake)
- “Golden — David Guetta REM/X”, David Guetta, remezclador (Hunter/x, Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami)
Mejor interpretación de rock
- “U Should Not Be Doing That”, Amyl and the Sniffers
- “The Emptiness Machine”, Linkin Park
- “Never Enough”, Turnstile
- “Mirtazapine”, Hayley Williams
- “Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning”, Yungblood featuring Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman y II
Mejor interpretación de metal
- “Night Terror”, Dream Theater
- “Lachryma”, Ghost
- “Emergence”, Sleep Token
- “Soft Spine”, Spiritbox
- “Birds”, Turnstile
Mejor canción de rock
- “As Alive as You Need Me to Be”, Trent Reznor y Atticus Ross, compositores (Nine Inch Nails)
- “Caramel”, Vessel1 y Vessel2, compositores (Sleep Token)
- “Glum”, Daniel James y Hayley Williams, compositores (Hayley Williams)
- “Never Enough”, Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills y Brendan Yates, compositores (Turnstile)
- “Zombie”, Dominic Harrison y Matt Schwartz, compositores (Yungblood)
Mejor álbum de rock
- Private Music, Deftones
- I Quit, Haim
- From Zero, Linkin Park
- Never Enough, Turnstile
- Idols, Yungblood
Mejor interpretación de música alternativa
- “Everything Is Peaceful Love”, Bon Iver
- “Alone”, The Cure
- “Seein’ Stars”, Turnstile
- “Mangetout”, Wet Leg
- “Parachute”, Hayley Williams
Mejor álbum de música alternativa
- Sable, Fable, Bon Iver
- Songs of a Lost World, The Cure
- Don’t Tap the Glass, Tyler, the Creator
- Moisturizer, Wet Leg
- Ego Death at a Bachelorette Party, Hayley Williams
Mejor interpretación de R&B
- “Yukon”, Justin Bieber
- “It Depends”, Chris Brown con Bryson Tiller
- “Folded”, Kehlani
- “Mutt (Live From NPR’s Tiny Desk)”, Leon Thomas
- “Heart of a Woman”, Summer Walker
Mejor interpretación de R&B tradicional
- “Here We Are”, Durand Bernarr
- “Uptown”, Lalah Hathaway
- “Love You Too”, Ledisi
- “Crybaby”, SZA
- “Vibes Don’t Lie”, Leon Thomas
Mejor canción de R&B
- “Folded”, Darius Dixson, Andre Harris, Kehlani Parrish, Donovan Knight, Don Mills, Khris Riddick-Tynes y Dawit Kamal Wilson, compositores (Kehlani)
- “Heart of a Woman”, David Bishop y Summer Walker, compositores (Summer Walker)
- “It Depends”, Nico Baran, Chris Brown, Ant Clemons, Ephrem Lopez Jr., Ryan Press, Bryson Tiller, Elliott Trent y Dewain Whitmore Jr., compositores (Chris Brown featuring Bryson Tiller)
- “Overqualified”, James John Abrahart Jr y Durand Bernarr, compositores (Durand Bernarr)
- “Yes It Is”, Jariuce Banks, Lazaro Andres Camejo, Mike Hector, Peter Lee Johnson, Rodney Jones Jr., Ali Prawl y Leon Thomas, compositores (Leon Thomas)
Mejor álbum de R&B progresivo
- Bloom, Durand Bernarr
- Adjust Brightness, Bilal
- Love on Digital, Destin Conrad
- Access All Areas, Flo
- Come as You Are, Terrace Martin y Kenyon Dixon
Mejor álbum de R&B
- Beloved, Giveon
- Why Not More?, Coco Jones
- The Crown, Ledisi
- Escape Room, Teyana Taylor
- Mutt, Leon Thomas
Mejor interpretación de rap
- “Outside”, Cardi B
- “Chains & Whips”, Clipse, Pusha T y Malice con Kendrick Lamar y Pharrell Williams
- “Anxiety”, Doechii
- “TV Off”, Kendrick Lamar con Lefty Gunplay
- “Darling, I”, Tyler, the Creator con Teezo Touchdown
Mejor interpretación de rap melódico
- “Proud of Me”, Fridayy con Meek Mill
- “Wholeheartedly”, JID con Ty Dolla Sign y 6Lack
- “Luther”, Kendrick Lamar con SZA
- “WeMaj”, Terrace Martin y Kenyon Dixon con Rapsody
- “Somebody Loves Me”, PartyNextDoor y Drake
Mejor canción de rap
- “Anxiety”, Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)
- “The Birds Don’t Sing”, Gene Elliott Thornton Jr., Terrence Thornton, Pharrell Williams y Stevie Wonder, compositores (Clipse, Pusha T y Malice con John Legend y Voices of Fire)
- “Sticky”, Aaron Bolton, Dudley Alexander Duverne, Gloria Woods, Dwayne Carter, Jr., Janae Wherry, Tyler Okonma y Rex Zamor, compositores (Tyler, the Creator con GloRilla, Sexyy Red y Lil Wayne)
- “TGIF”, Lucas Alegria, Dillon Brophy, Yakki Davis, Gloria Woods, Jess Jackson, Ronnie Jackson, Mario Mims y Jorge M. Taveras, compositores (GloRilla)
- “TV Off”, Jack Antonoff, Larry Jayy, Kendrick Lamar, Dijon McFarlane, Sean Momberger, Mark Anthony Spears y Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar con Lefty Gunplay)
Mejor álbum de rap
- Let God Sort Em Out, Clipse, Pusha T and Malice
- Glorious, GloRilla
- God Does Like Ugly, JID
- GNX, Kendrick Lamar
- Chromakopia, Tyler, the Creator
Mejor álbum de pop vocal tradicional
- Wintersongs, Laila Biali
- The Gift of Love, Jennifer Hudson
- Who Believes In Angels?, Elton John y Brandi Carlile
- Harlequin, Lady Gaga
- A Matter of Time, Laufey
- The Secret of Life: Partners, Volume 2, Barbra Streisand
Mejor álbum de pop latino
- Cosa Nuestra, Rauw Alejandro
- Bogotá (Deluxe), Andrés Cepeda
- Tropicoqueta, Karol G
- Cancionera, Natalia Lafourcade
- ¿Y ahora qué?, Alejandro Sanz
Mejor álbum de música urbana
- Debí Tirar Más Fotos, Bad Bunny
- Mixteip, J Balvin
- Ferxxo Vol X: sagrado, Feid
- Naiki, Nicki Nicole
- Eub Deluxe, Trueno
- Sinfónico (En Vivo), Yandel
Mejor álbum de rock o alternativo latino
- Genes Rebeldes, Aterciopelados
- Astropical, Bomba Estéreo, Rawayana, Astropical
- Papota, Ca7riel y Paco Amoroso
- Algorythm, Los Wizzards
- Novela, Fito Páez
Mejor interpretación de música global
- “EoO”, Bad Bunny
- “Cantando en el Camino”, Ciro Hurtado
- “Jerusalema”, Angélique Kidjo
- “Inmigrante y qué”, Yeisy Rojas
- “El sueño de Shrini (en directo)”, Shakti
- “Amanecer”, Korwar Anoushka Sha
Mejor álbum de música global
- Sounds Of Kumbha, Siddhant Bhatia
- No Sign of Weakness, Burna Boy
- Eclairer le monde – Light the World, Youssou N’Dour
- Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live), Shakti
- Chapter III: We Return to Light, Anoushka Shankar con Alam Khan y Sarathy Korwar
Caetano e Bethânia Ao Vivo, Caetano Veloso y Maria Bethânia
Mejor álbum de reggae
- Treasure Self Love, Lila Iké
- Heart & Soul, Vybz Kartel
- Blxxd & Fyah, Keznamdi
- From Within, Mortimer
- No Place Like Home, Jesse Royal
Mejor álbum de new age, ambient o canto
- Kuruvinda, Kirsten Agresta-Copely
- According to the Moon, Cheryl B. Engelhardt, GEM, Dallas String Quartet
- Into the Forest, Jahnavi Harrison
- Nomadica, Carla Patullo con the Scorchio Quartet y Tonality
- The Colors in My Mind, Chris Redding
Mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos
- Avatar: Frontiers of Pandora — Secrets of the Spires, Pinar Toprak, compositor
- Helldivers 2, Wilbert Roget, II, compositor
- Indiana Jones and the Great Circle, Gordy Haab, compositor
- Star Wars Outlaws: Wild Card & a Pirate’s Fortune, Cody Matthew Johnson y Wilbert Roget II, compositores
- Sword of the Sea, Austin Wintory, compositor
Mejor canción escrita para medios visuales
- “As Alive as You Need Me to Be” de Tron: Ares, Trent Reznor y Atticus Ross, compositores (Nine Inch Nails)
- “Golden” de KPop Demon Hunters, Ejae y Mark Sonnenblick, compositores (Hunter/x, Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami)
- “I Lied to You” de Sinners, Ludwig Göransson y Raphael Saadiq, compositores (Miles Caton)
- “Never Too Late” de Elton John: Never Too Late, Brandi Carlile, Elton John, Bernie Taupin y Andrew Watt, compositores (Elton John, Brandi Carlile)
- “Pale, Pale Moon” de Sinners, Ludwig Göransson y Brittany Howard, compositores (Jayme Lawson)
- “Sinners” de Sinners, Leonard Denisenko, Rodarius Green, Travis Harrington, Tarkan Kozluklu, Kyris Mingo y Darius Povilinus, compositores (Rod Wave)
Mejor video musical
- “Young Lion”, Sade; Sophie Muller, directora de video; Sade y Aaron Taylor Dean, productores de video
- “Manchild”, Sabrina Carpenter; Vania Heymann y Gal Muggia, directores de video; Aiden Magarian, Nathan Scherrer y Natan Schottenfels, productores de video
- “So Be It”, Clipse; Hannan Hussain, director de video; Daniel Order, productor de video
- “Anxiety”, Doechii; James Mackel, director de vídeo; Pablo Feldman, Jolene Mendes y Sophia Sabella, productores de video.
- “Love”, OK Go; Aaron Duffy, Miguel Espada y Damian Kulash Jr., directores de video; Petra Ahmann, productora de video
Mejor película musical
- Devo, Devo; Chris Smith, director de video; Danny Gabai, Anita Greenspan, Chris Holmes y Chris Smith, productores del video.
- Live At The Royal Albert Hall, Raye; Paul Dugdale, director de video; Stefan Demetriou y Amy James, productores del video
- Relentless, Diane Warren; Bess Kargman, directora de video; Peggy Drexler, Michele Farinola y Kat Nguyen, productoras del video.
- Música de John Williams, John Williams; Laurent Bouzereau, director de vídeo; Sara Bernstein, Laurent Bouzereau, Justin Falvey, Darryl Frank, Brian Grazer, Ron Howard,
- Meredith Kaulfers, Kathleen Kennedy, Frank Marshall, Steven Spielberg y Justin Wilkes, productores del video.
- Piece by Piece, Pharrell Williams; Morgan Neville, director del video; Morgan Neville, Caitrin Rogers, Mimi Valdes y Pharrell Williams, productores del video.
Mejor empaque de álbum
- And the Adjacent Possible, Hà Trinh Quoc Bao, Damian Kulash, Jr., Claudio Ripol, Wombi Rose y Yuri Suzuki, directores artísticos (OK Go)
- Balloonerism, Bráulio Amado y Alim Smith, directores artísticos (Mac Miller)
- Danse Macabre: de Luxe, Rory McCartney, director artístico (Duran Duran)
- Loud Is As, Farbod Kokabi y Emily Sneddon, directores artísticos (Tsunami)
- Sequoia, Tim Breen y Ken Shipley, directores artísticos (Various Artists)
- The Spins (Picture Disc Vinyl), Miller McCormick, director artístico (Mac Miller)
- Tracks II: The Lost Albums, Meghan Foley y Michelle Holme, directores artísticos (Bruce Springsteen)
Mejor portada de álbum
- Chromakopia, Shaun Llewellyn y Luis “Panch” Pérez, directores artísticos (Tyler, the Creator)
- The Crux, William Wesley II, director artístico (Djo)
- Debí Tirar Más Fotos, Benito Antonio Martínez Ocasio, director artístico (Bad Bunny)
- Gloria, Cody Critcheloe y Andrew JS, directores artísticos (Perfume Genius)
- Moisturizer, Hester Chambers, Ellis Durand, Henry Holmes, Matt de Jong, Jamie-James Medina, Joshua Mobaraki y Rhian Teasdale, directores artísticos (Wet Leg)
Mejor álbum histórico
- Joni Mitchell Archives – Volume 4: The Asylum Years (1976-1980), Patrick Milligan y Joni Mitchell, productores del recopilatorio; Bernie Grundman, ingeniero de masterización (Joni Mitchell)
- The Making of Five Leaves Left, Cally Callomon y Johnny Chandler, productores del recopilatorio; Simon Heyworth y John Wood, ingenieros de masterización (Nick Drake)
- Roots Rocking Zimbabwe – The Modern Sound Of Harare’ Townships 1975-1980 (Analog Africa No. 41), Samy Ben Redjeb, productor de la recopilación; Michael Graves, ingeniero de masterización (varios artistas)
- Super Disco Pirata – De Tepito Para El Mundo 1965-1980 (Analog Africa No. 39), Samy Ben Redjeb, productor de recopilatorios; Michael Graves, ingeniero de masterización (varios artistas)
- You Can’t Hip a Square: The Doc Pomus Songwriting Demos, Will Bratton, Sharyn Felder y Cheryl Pawelski, productores del recopilatorio; Michael Graves, ingeniero de masterización (Doc Pomus)
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario