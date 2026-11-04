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El precio del petróleo Brent acentuó su tendencia a la baja en los mercados internacionales y quedó al borde de perforar la barrera psicológica de los US$ 100, impulsado por las señales concretas de avance en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para desacelerar la escalada bélica en Medio Oriente.

Durante la última jornada bursátil, la variedad Brent operó en US$ 100,56, registrando un retroceso cercano al 3%. La contracción en las cotizaciones globales respondió al optimismo de los operadores financieros frente a las tratativas diplomáticas que cuentan con la mediación de Qatar y Pakistán, donde se reportaron progresos significativos para lograr un cese del fuego.

Escenario político

A la mesa de negociación multinacional se suma la reconfiguración del escenario político norteamericano. Analistas del mercado energético señalaron que el resultado adversario para Donald Trump en las elecciones de medio término acotó el margen de maniobra del oficialismo estadounidense, forzando a la Casa Blanca a acelerar el cierre del conflicto armado para contener las presiones inflacionarias internas.

La cotización del barril había registrado alzas continuas durante los últimos meses ante la incertidumbre por el transporte maritimo y el eventual bloqueo de rutas estratégicas como el Estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial. La posibilidad cierta de un acuerdo bilateral entre Washington y Teherán descomprime la prima de riesgo geopolítico, alejando los temores a un desabastecimiento global y presionando los precios a la baja.