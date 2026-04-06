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Los precios internacionales del petróleo siguen al alza producto de la guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos e Iran, además del ultimátum del presidente norteamericano Donald Trump por la reapertura del Estrecho de Ormuz y la incertidumbre por la prolongación de la guerra en Medio Oriente.

El Brent, referencia para Europa, cotiza USD 109 por barril. Mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de referencia en Estados Unidos se ubica en los USD 111 por barril.

Ambos índices de referencia se revalorizan más de un 50% desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán, señaló Noticias Argentinas. Antes de la ofensiva estadounidense e israelí contra Teherán el 28 de febrero, el Brent se cotizaba en torno a los USD 73 por barril.

El sostenimiento de los valores altos en los mercados del petróleo se da en medio de otra amenaza discursiva del presidente estadounidense Trump, al advertir que podría atacar “centrales eléctricas y puentes” iraníes a partir del martes si no se abre el estrecho de Ormuz.

Plazos

Anteriormente, había establecido este lunes 6 de abril como fecha límite para que Irán brinde su conformidad a un acuerdo que ponga fin a la guerra o se enfrente a nuevos ataques de Estados Unidos contra su sector energético.

En las últimas horas se conoció un nuevo intento de acuerdo entre Estados Unidos e Irán, a través de mediadores regionales como Pakistán, Egipto y Turquía, que implica un alto al fuego por 45 días con el objetivo de avanzar a “un fin permanente de la guerra”.

Sin embargo, por el momento, la postura del régimen iraní no es favorable al considerar que “un alto el fuego significa una pausa para reorganizarse y volver a cometer delitos”, señalando que “ninguna persona racional haría eso”, según informó la televisión estatal de Irán citando al portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Baghaei.

En este sentido, el funcionario sostuvo que “no hay garantías legales ni internacionales. Por tanto, debemos actuar de manera que podamos contar con una garantía sólida para defender nuestra propia seguridad nacional”.