Your browser doesn’t support HTML5 audio
El petróleo Brent superó este viernes la barrera de los US$90 al prolongarse el conflicto en Medio Oriente.
El insumo básico cotiza a US$91,5 al promediar la rueda, lo que implica un alza superior al 5%, señaló “Noticias Argentinas”.
La escalada bélica no da indicios de tener una pronta resolución y la situación en el estrecho de Ormuz torna más delicada la situación.
Si bien la suba del dólar mejora las perspectivas de las exportaciones argentinas, con un ingreso adicional de US$1.300 millones por cada US$10 de aumento, los consumidores deberán afrontar los mayores costos en los surtidores.
Por otro lado, el encarecimiento de los productos energéticos obligará al país a un mayor gasto en la compra del GNL que deberá realizar este invierno.
Si bien las necesidades cayeron y hay proyectos de exportación, aún no está construida la infraestructura necesaria para el traslado del fluido.
El economista Enrique Szewach estimó este gasto adicional en unos US$500 millones, con lo cual la balanza energética dará saldo positivo.
En este escenario, los perjudicados serán los consumidores, dado que los dólares excedentes ingresarán al Banco Central.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario