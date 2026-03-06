Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El petróleo Brent superó este viernes la barrera de los US$90 al prolongarse el conflicto en Medio Oriente.

El insumo básico cotiza a US$91,5 al promediar la rueda, lo que implica un alza superior al 5%, señaló “Noticias Argentinas”.

La escalada bélica no da indicios de tener una pronta resolución y la situación en el estrecho de Ormuz torna más delicada la situación.

Si bien la suba del dólar mejora las perspectivas de las exportaciones argentinas, con un ingreso adicional de US$1.300 millones por cada US$10 de aumento, los consumidores deberán afrontar los mayores costos en los surtidores.

Por otro lado, el encarecimiento de los productos energéticos obligará al país a un mayor gasto en la compra del GNL que deberá realizar este invierno.

Si bien las necesidades cayeron y hay proyectos de exportación, aún no está construida la infraestructura necesaria para el traslado del fluido.

El economista Enrique Szewach estimó este gasto adicional en unos US$500 millones, con lo cual la balanza energética dará saldo positivo.

En este escenario, los perjudicados serán los consumidores, dado que los dólares excedentes ingresarán al Banco Central.