Un estremecedor testimonio de un vecino de Higuerote, en la costa de Venezuela, reveló cómo se vivieron los bombardeos atribuidos a Estados Unidos durante la operación que derivó en la captura de Nicolás Maduro, llevada adelante por el gobierno de Donald Trump. El relato, difundido por CNN, expone el miedo, el caos y la incertidumbre que atravesaron los residentes durante el ataque.

Según contó el ciudadano venezolano, todo comenzó de manera confusa. “Pensé que eran fuegos artificiales, pero luego vino otra explosión y el suelo empezó a moverse. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que era algo más serio”, explicó. En cuestión de segundos, el pánico se apoderó del pueblo: vecinos gritando, personas corriendo por las calles y una enorme nube de humo dominando el paisaje.

“El cielo se volvió rojo de repente y unos segundos después, un sonido fuerte cruzó el aire”, relató el testigo, quien describió un silencio inquietante que duró cerca de 20 minutos. “Luego pudimos escuchar aviones de nuevo y, después, dos explosiones más”, agregó.

De acuerdo con su testimonio, las detonaciones hicieron temblar toda la zona y parecían haber afectado gravemente al aeropuerto local. “Todo temblaba después de eso. Las explosiones parecían controladas, pero como si hubieran destruido todo el aeropuerto”, afirmó. Llamativamente, horas después del ataque no se escuchaban sirenas de ambulancias, policías ni bomberos.

“La última bomba cayó hace 40 minutos. No he escuchado nada después de eso. La mayoría de mis amigos y personas que conozco están asustados y publicando videos en sus estados de WhatsApp. Todo es un desastre”, concluyó.

Tras los bombardeos, las redes sociales se llenaron de videos y testimonios de miles de venezolanos que compartieron cómo vivieron el ataque en distintas regiones del país, mostrando explosiones, columnas de humo y escenas de pánico. Las imágenes se viralizaron rápidamente y reflejaron el impacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela en la población civil.

Este nuevo episodio profundiza la tensión internacional y deja al descubierto el dramático escenario que enfrentan los residentes locales en medio de un conflicto de alcance global.