Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Dos periodistas del medio ruso RT fueron impactados este jueves por una bomba lanzada desde un avión israelí que explotó a su lado mientras se estaban al aire. Se encontraban en un puente a pocos metros de una base militar al momento del impacto.

Ambos periodistas fueron hospitalizados con heridas de metralla. Los médicos extrajeron fragmentos del brazo del corresponsal Sweeney y de la pierna de Ali Rida, su camarógrafo. Actualmente se encuentran fuera de peligro.

“El ataque fue deliberado”

El corresponsal denunció que el ataque “fue deliberado” ya que tanto él como su camarógrafo fueron impactados a pesar de que llevaban uniformes con sus credenciales de prensa. Se encontraban en el lugar realizando un reportaje sobre los ataques israelíes a los puentes que unen el sur del Líbano con el resto del país y sobre el problemático desplazamiento forzoso de millones de personas.

Por su parte, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, estableció que, “en el contexto del asesinato de doscientos periodistas en Gaza” por parte de fuerzas israelíes, el ataque de un avión israelí contra el equipo de RT en el Líbano “no puede calificarse de casual”.

“Sobre todo, teniendo en cuenta que el misil no impactó en un ‘importante objetivo militar estratégico’, sino en el lugar donde se realizaba el reportaje”, subrayó en contraposición a las declaraciones previas del mando militar israelí.