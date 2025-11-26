Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un incendio de gran magnitud afectó este lunes al complejo residencial Wang Fuk Court, ubicado en el distrito de Tai Po, al norte de Hong Kong, dejando al menos 13 muertos y más de 20 heridos. El conjunto residencial está compuesto por 8 rascacielos de 31 pisos, con casi 2.000 departamentos que albergan a alrededor de 4.000 personas.

El complejo, construido en 1983, se encontraba en plena etapa de mantenimiento exterior al momento del siniestro, según informaron las autoridades locales. La rápida propagación del fuego sorprendió a residentes y bomberos, quienes desplegaron varias dotaciones para controlar las llamas.

Sospecha sobre los andamios de bambú

Aún se desconocen las causas del incendio. Las autoridades sospechan que los andamios de bambú, utilizados en las labores de mantenimiento, pudieron facilitar la propagación del fuego. Este tipo de andamio es común en Hong Kong por su ligereza, resistencia y facilidad de armado, compuesto por cañas de bambú atadas con anclajes de nylon.

El Observatorio de Hong Kong mantenía desde este lunes una alerta roja de peligro de incendio, que advierte sobre un riesgo extremadamente alto de fuegos urbanos y forestales debido a factores como la sequedad de la vegetación, velocidad del viento y baja humedad.

Víctimas y evacuación de residentes

Hasta el momento se contabilizaron 13 víctimas fatales, de las cuales nueve murieron en el lugar y cuatro fallecieron en hospitales tras ser trasladadas con heridas graves. Además, se reportaron 28 personas heridas, aunque se desconoce el número exacto de atrapados dentro de los edificios.

Vecinos estiman que aproximadamente el 95% de los residentes fueron evacuados. Tras el siniestro, el gobierno habilitó albergues temporales para las familias afectadas, mientras continúan las labores de rescate y evaluación de los daños.

Impacto en la ciudad y seguridad urbana

El incendio generó una densa columna de humo visible desde varios puntos de Tai Po y provocó el derrumbe parcial de los andamios, obligando al cierre de carreteras cercanas al complejo. Las imágenes difundidas en medios locales y redes sociales muestran la magnitud de la tragedia y la rápida propagación de las llamas.