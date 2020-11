Inhumano: amonestaron a Messi por homenajear a Diego Maradona

El árbitro Antonio Miguel Mateu Lahoz fue implacable a la hora de dictar una sentencia contra Lionel Messi en el partido ante Osasuna. Para festejar el primer gol, el "heredero" se sacó la camiseta del Barcelona para mostrar la de casaca de Newell's que llevaba debajo para homenajear a Diego Armando Maradona.

Leer más: Leo Messi clavó un golazo y se lo dedicó a Diego Maradona con la camiseta de Newell's

El gesto que emocionó al mundo entero no le movió un pelo al árbitro valenciano de 43 años que no dudó ni un segundo en sacar la tarjeta amarilla y amonestar a la Pulga luego de ampararse en el reglamento de la FIFA que desde 2004 determinó penalizar estos actos. ""n jugador que se quite la camiseta tras la anotación de un gol será amonestado por conducta antideportiva", estableció entonces la International Football Association Board (IFAB).

"Para evitar ambigüedades y facilitar la correcta interpretación y aplicación de la norma, se indica que se entiende que un futbolista se ha quitado la camiseta, y por tanto debe ser sancionado, cuando se la pasa sobre la cabeza o incluso se cubre la cabeza con ella. Quitarse la camiseta tras marcar un gol resulta innecesario y los jugadores deben evitar tan excesiva muestra de júbilo", puntualizan las propias Reglas, en el apartado "Instrucciones adicionales para árbitros y árbitros asistentes", concluye la normativa.