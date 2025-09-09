Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Israel lanzó bombardeos este martes sobre Qatar -lugar en el que la Argentina se consagró campeona del mundo en 2022- apuntando directamente a los líderes de Hamás. La operación amplía el alcance de sus maniobras militares en Medio Oriente, incorporando al estado árabe del Golfo, donde el grupo islamista palestino mantiene su base política hace tiempo.

Un funcionario israelí confirmó la acción a Reuters, mientras que la cadena qatarí Al Jazeera, citando a una fuente de Hamás, aseguró que el objetivo era el equipo encargado de negociar un alto el fuego en Gaza. De acuerdo a testigos de Reuters, se reportaron múltiples explosiones en Doha durante la jornada, y columnas de humo negro se elevaron desde una gasolinera.

Qatar había actuado como intermediario entre Hamás e Israel. Medios israelíes, basados en declaraciones de un alto cargo de la gestión de Benjamín Netanyahu, señalaron que el ataque buscaba a Khalil al-Hayya, líder de Hamás en el exilio y negociador principal, junto a otros dirigentes.

El Ministerio de Asuntos Exteriores qatarí calificó los bombardeos como un “ataque criminal” que “constituye una flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales”. La ONU y diversas naciones de la región, entre ellas Irak, Jordania, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, se sumaron a la condena.

Según Al Jazeera, un integrante de Hamás indicó que la acción ocurrió mientras el equipo negociador analizaba una propuesta de alto el fuego presentada por Estados Unidos. Por su parte, Benjamín Netanyahu afirmó que Israel asume la “plena responsabilidad” de la operación, sugiriendo que la gestión actuó de manera independiente, sin cooperación estadounidense.

