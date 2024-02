Una mochila que contenía un ordenador y dos lápices de memoria con planes de seguridad para los Juegos Olímpicos de París fue robada a un ingeniero del Ayuntamiento, según informaron dos fuentes con conocimiento directo del asunto.

Una de las fuentes, que no pudo revelar su identidad porque no tiene libertad para hablar del tema, dijo a Reuters que la mochila fue robada en un tren. Las dos fuentes no pudieron precisar el carácter sensible de los datos, mientras que la Policía no estuvo inmediatamente disponible para hacer comentarios y los organizadores de París 2024 declinaron hacer comentarios.

Los Juegos Olímpicos de París se celebrarán del 26 de julio al 11 de agosto. Se espera que unos 30.000 miembros de las fuerzas policiales se movilicen a diario durante las Olimpiadas, y que unos 300.000 espectadores asistan a la ceremonia de inauguración a orillas del río Sena.