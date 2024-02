Justicia británica rechazó una denuncia de Trump por un informe sobre sobornos y fiestas en Rusia

La justicia británica rechazó hoy la demanda presentada por el expresidente estadounidense Donald Trump contra el exespía del MI6 Christopher Steele por un controvertido informe que afirmaba que el dirigente republicano había participado en sobornos y fiestas sexuales en Rusia, lo que provocó una tormenta política en 2017.

Trump, de 77 años, de nuevo candidato en las internas republicanas para la elección presidencial que se celebrará en noviembre de este año, presentó una denuncia contra Steele y la empresa privada Orbis, fundada por este antiguo agente de los servicios británicos de información.

A pedido del campo demócrata, durante la campaña para la elección estadounidense de 2016, Steele había recopilado información, no verificada, que relacionaba a Trump con Rusia.

El informe incluía acusaciones tales como que el presidente ruso, Vladimir Putin, había "apoyado y dirigido" una operación para "hacer ascender" la candidatura del magnate republicano en las presidenciales de aquel entonces.

Conclusiones como estas alimentaron la investigación del fiscal especial estadounidense Robert Mueller, quien después de dos años estudiando el caso, concluyó que había pruebas de interferencia rusa en la campaña electoral, pero no de connivencia con el equipo de Trump.

Sin embargo, la denuncia de Trump se centraba en particular en dos apartados de este informe. Uno recogía cómo el expresidente de Estados Unidos habría pagado sobornos a funcionarios rusos para promover sus intereses económicos y comerciales, según informó el medio local The Washington Post.

El otro -y según el abogado de Trump, Hugh Tomlinson, el contenido más "impactante" y "escandaloso"- es el de que el expresidente había participado en "fiestas sexuales" en San Petersburgo y en Moscú, en encuentros "pervertidos" con prostitutas y "lluvias doradas".

Esto llevó a Trump a acudir al Tribunal Supremo de Londres, amparándose en la ley de protección de datos, para defenderse de ese informe, que recopilaba información bruta no verificada.

"No hay razones de peso" para seguir adelante con el proceso presentado por Trump en su querella ni, por tanto, cualquier tipo de reparación e indemnización, dictaminó hoy la magistrada Karen Steyn.

"Sea cual sea el fundamento de la alegación de que los datos personales son inexactos, reclamar una indemnización por daños y perjuicios está abocado al fracaso", argumentó la jueza, quien considera que Trump, "en realidad", pretende que el tribunal se pronuncie para reivindicar su reputación, informó la agencia de noticias Europa Press.

En una audiencia celebrada en octubre de 2023 en Londres, el abogado defensor negó dichas acusaciones y exigió una indemnización por los daños morales causados a su cliente, ya que la información fue publicada por el sitio de internet Buzzfeed diez días antes de la investidura de Trump en enero de 2017.

Por su parte, la empresa Orbis solicitó que la demanda fuera desestimada porque la publicación del informe fue una filtración que se produjo sin el permiso de la firma ni de Steele. (Télam)