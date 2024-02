La autora de autoayuda Marianne Williamson pone fin a su campaña presidencial en EEUU

La escritora de autoayuda y gurú espiritual Marianne Williamson informó hoy que suspendió su campaña para competir con el presidente Joe Biden por la candidatura demócrata a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre en Estados Unidos.

Williamson, de 71 años, que también se lanzó a la contienda electoral en 2020 pero la abandonó antes de que se emitiera un solo voto, se enfrentaba a una ardua batalla contra el actual presidente, de 81 años.

"Ha llegado el momento de suspender mi campaña por la presidencia", dijo en un video publicado en Instagram y X, en el que añadió que seguía viendo la "belleza" en su trabajo y en el de su equipo, y que introdujeron "muy buenas ideas" en los debates públicos.

Una de sus propuestas de su campaña de 2020 fue la de crear un Departamento de Paz, y otra hacer un "levantamiento moral" contra del entonces presidente Donald Trump, quien es ahora el favorito de su Partido Republicano para la nominación.

"Aunque el nivel de nuestro fracaso es obvio para todos, un nivel de éxito es real", escribió en el mensaje que acompañaba la grabación la autora, que en 1992 publicó su primer libro, "A Return to Love" (Retorno al amor).

En las primeras primarias demócratas del año electoral, celebradas en el estado de New Hampshire el mes pasado, Williamson solo obtuvo el 4% de los votos, unas 5.000 papeletas emitidas a su favor.

En Carolina del Sur y Nevada solo obtuvo un 2 y 3%, respectivamente. Biden ganó las tres internas.

Williamson, que fue consejera espiritual de Oprah Winfrey, hizo campaña a favor de la cobertura sanitaria universal y el permiso por maternidad.

El único candidato que aún continúa su campaña por la nominación demócrata es el empresario y congresista Dean Phillips, del estado de Minnesota.

Sin embargo, no obtuvo hasta ahora electores. (Télam)