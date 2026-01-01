La histórica iglesia Vondelkerk, ubicada en Ámsterdam, capital de Países Bajos, quedó prácticamente destruida tras un incendio registrado durante la madrugada de este jueves, informó la cadena pública neerlandesa NOS.

El foco ígneo comenzó poco antes de la 01:00 hora local (00:00 GMT) en la torre del templo, situado en el Vondelpark, de acuerdo con el reporte difundido por Xinhua.

No se registraron personas lesionadas. Sin embargo, decenas de viviendas cercanas debieron ser evacuadas debido a que el viento dispersó escombros en llamas hacia las calles linderas. Quienes abandonaron sus hogares recibieron alojamiento provisorio en un estudio de yoga cercano.

Dotaciones de bomberos y personal de emergencia trabajaron durante toda la noche para controlar el siniestro y evitar su avance sobre edificios residenciales próximos. Las autoridades iniciaron una investigación para establecer el origen del hecho.

El edificio, inaugurado en 1872, funcionó como iglesia católica romana hasta 1977 y, desde entonces, operó como espacio para eventos y pequeños emprendimientos.