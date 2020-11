La futbolista española Paula Dapena decidió no homenajear a Diego Maradona

Este fin de semana se vio en las principales ligas de fútbol del mundo que rindieron homenaje a Diego Armando Maradona. Sin embargo, en la segunda división de fútbol femenino de España, Paula Dapena, jugadora del Viajes Interrías FF, decidió no hacerlo.

Fue la única del equipo. Dapena optó por no homenajearlo por el trato y el comportamiento de Diego con las mujeres y afirmó que "me negué a guardar ese minuto de silencio por un violador, pedófilo y abusador, y que tenía que sentarse en el suelo y dar la espalda".

Así lo hizo. Mientras sus compañeras, las árbitras, y las jugadoras del equipo rival, dieron lugar al minuto de silencio, ella se sentó, miró hacia atrás y no lo homenajeo.

Paula Dapena, jugadora del Viajes Interrías FF.

Paula, se expresó con el medio Pontevedra Viva de España a quien remarcó: "Hace unos días, en el Día por la eliminación de la Violencia de Género, no se hicieron estos gestos y si por las víctimas no se guardó un minuto de silencio, no estoy dispuesta a hacerlo por un abusador".

Si bien reconoció que Diego Maradona hizo historia y fue un gran deportista,"con unas cualidades y habilidades futbolísticas espectaculares", dijo al medio español:"Para ser jugador hay que ser primero persona y tener valores más allá de habilidades como las que tenía él".