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La NASA confirmó la construcción de una base permanente en la Luna. El anuncio lo realizó el administrador del organismo, Jared Isaacman, quien este martes aseguró que Estados Unidos priorizará levantar un asentamiento habitable fijo en la superficie lunar, dejando en segundo plano el desarrollo de la estación orbital conocida como Gateway.

El ambicioso proyecto, enmarcado en el programa Artemis, prevé una inversión cercana a los 20.000 millones de dólares durante los próximos siete años, con el fin de lograr una presencia sostenida y no simples misiones ocasionales.

“El objetivo no es solo llegar a la Luna, sino quedarse. Estados Unidos jamás volverá a renunciar a la Luna”, sentenció Isaacman durante la presentación del plan. Según precisó, la agencia avanzará con un esquema de ejecución similar al del programa Apolo.

El lugar seleccionado para este asentamiento es el Polo Sur lunar, un sector clave donde la existencia comprobada de hielo de agua en cráteres como Shackleton y Faustini permitirá sostener la vida y las operaciones a largo plazo.

El calendario oficial del organismo fija etapas cercanas: el próximo 1 de abril despegará la misión Artemis II, que llevará tripulación a orbitar el satélite por primera vez en más de medio siglo.

De cara a 2027, comenzará un puente logístico con viajes mensuales sin tripulación destinados al envío de insumos, y el retorno concreto de astronautas a la superficie lunar se proyecta para 2028 con las fases IV y V del programa. El objetivo apunta a que la base funcione plenamente y pueda albergar estancias prolongadas entre 2030 y 2035.