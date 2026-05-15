La Opinión Austral dio un nuevo paso en innovación digital y se convirtió en el primer portal de la Patagonia en incorporar la función “Fuentes Preferidas” de Google en todos sus artículos. Desde ahora, los lectores pueden seleccionar a La Opinión Austral como uno de sus medios favoritos para recibir con mayor frecuencia nuestras noticias en los resultados destacados del buscador.

La nueva herramienta fue lanzada por Google hace apenas unos días a nivel global y busca cambiar la forma en que millones de personas consumen información en Internet. Con esta función, los usuarios ya no dependerán únicamente del algoritmo: ahora pueden decidir directamente qué medios consideran más confiables, relevantes o útiles para mantenerse informados.

¿Qué es “Fuentes Preferidas” de Google?

La función “Fuentes Preferidas” permite que cada usuario personalice las noticias que aparecen en Google, especialmente dentro de la sección “Noticias Destacadas”.

Según explicó Google en su blog oficial, esta herramienta “brinda más control sobre las noticias que ves en el Buscador, permitiéndote elegir los medios y sitios que quieres que aparezcan con mayor frecuencia”.

En ese contexto, La Opinión Austral ya implementó el botón en todas sus notas para que nuestros lectores puedan agregarnos fácilmente como medio preferido.

Cómo agregar a La Opinión Austral como fuente preferida

El proceso es simple, rápido y no requiere configuraciones complicadas.

Debajo del título de cada artículo —y también al final de las notas— aparece el nuevo botón: “Agregar La Opinión Austral en Google”.

Con un solo click:

El medio queda registrado como fuente preferida en tu cuenta de Google.

Google comenzará a mostrar con mayor frecuencia nuestros contenidos.

Tendrás acceso más rápido a coberturas relevantes y noticias destacadas.

La herramienta funciona tanto en celulares como en computadoras y está integrada directamente en cada publicación.

Esta es la confirmación de que la función “Agregar La Opinión Austral en Google” fue correctamente activada

Más visibilidad para las noticias que realmente te interesan

El lanzamiento de “Fuentes Preferidas” representa una transformación importante en el ecosistema digital y en la relación entre medios y audiencias.

Google reveló además un dato clave: los usuarios tienen el doble de probabilidades de hacer click en un sitio una vez que lo marcaron como preferido.

Por eso, en La Opinión Austral apostamos a fortalecer el vínculo directo con nuestros lectores, ofreciendo una experiencia más personalizada, cercana y basada en la confianza informativa.

Qué contenidos vas a encontrar primero

Al elegir a La Opinión Austral como fuente preferida, podrás acceder más fácilmente a nuestras coberturas exclusivas y actualizadas sobre:

Política y economía

Policiales

Sociedad

Deportes

Entretenimiento

Arte y cultura

Además, recibirás con mayor frecuencia nuestras noticias relevantes cuando busques información sobre temas de actualidad en Google.

Con esta implementación, La Opinión Austral vuelve a posicionarse como un medio pionero en la región, incorporando herramientas globales que mejoran la experiencia de lectura y acercan aún más el contenido a la audiencia.

Elegirnos como fuente preferida no solo simplifica el acceso a la información: también permite construir una relación más directa con un periodismo local, confiable y actualizado minuto a minuto.