La presidenta de México aseguró que están dadas “todas las garantías” para el Mundial 2026 en Jalisco Así lo afirmó la mandataria Claudia Sheinbaum, quien remarcó que “no hay ningún riesgo” para los turistas. Además destacó que el lunes disminuyó la cantidad de incidentes, tras la ola de violencia desatada por la muerte del líder narco “El Mencho”.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseveró este martes que están dadas las condiciones para la realización del Mundial 2026 en Jalisco, estado que albergará cuatro encuentros del torneo, tras la ola de violencia desatada el domingo con el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

“Todas las garantías”, respondió escuetamente la mandataria al ser consultada sobre la situación en Jalisco, cuya capital, Guadalajara, será sede de cuatro partidos, incluido el que se disputará el 18 de junio entre la selección mexicana y Corea del Sur, por el grupo A.

Con respecto a la seguridad de los turistas, Sheinbaum afirmó que “no hay ningún riesgo”, sin ofrecer más detalles de la logística del torneo, reportó CNN. La mandataria señaló además que el lunes disminuyó la cantidad de incidentes, un día después de que fuerzas especiales del gobierno mexicano localizaran y abatieran al capo del CJNG, y confió en que en esta jornada “se normalice toda la actividad”.

En ese sentido, destacó la mayor presencia de las fuerzas de seguridad en Jalisco y en algunas zonas de Michoacán. Autoridades locales indicaron que esperan recibir a cerca de 3 millones de visitantes durante el Mundial, que comenzará en junio.

Los encuentros que se jugarán en Jalisco durante el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 son:

11 de junio: Corea del Sur vs. ganador de la repesca europea.

18 de junio: México vs. Corea del Sur.

23 de junio: Colombia vs. ganador de la repesca intercontinental.

26 de junio: Uruguay vs. España.

México será sede mundialista por tercera vez, luego de organizar las ediciones de 1970 y 1986.

Leé más notas de La Opinión Austral