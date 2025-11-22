Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Lanús volvió a levantar la Copa Sudamericana después de 12 años, y el plantel dirigido por Mauricio Pellegrino ingresó al selecto grupo de los clubes más ganadores del torneo.

Aunque en los 90 minutos no lograron romper la paridad, en el Estadio Defensores del Chaco todo quedó sentenciado en la tanda de penales.

Allí superaron a Atlético Mineiro por 5-4 y celebraron una consagración histórica.

Con esta coronación, el Granate alcanzó su octavo título desde su creación —el tercero en el plano internacional— y se sumó a Boca, Independiente, Athletico Paranaense e Independiente del Valle entre los máximos triunfadores de la Sudamericana.

Además, aseguró su lugar en la próxima Copa Libertadores y en la Recopa Conmebol.

El momento del partido! La atajada del CAMPEONATO!!!

Y los argentinos gritan CAMPEÓN!#Lanus Campeón de la Conmebol Sudamericana!!!

⁦⁦@Sudamericana⁩ 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/3p7onUR37R — 𝓓𝓪𝓷𝓲𝓮𝓵 𝓜𝓪𝓬𝓲𝓮𝓵 𝓒. 🇵🇾 (@Danymacica) November 22, 2025