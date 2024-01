Líder opositor surcoreano fue apuñalado frente a las cámara de TV y se recupera en terapia intensiva

El dirigente opositor surcoreano Lee Jae-myung, líder del liberal Partido Democrático (PD), se recuperaba favorablemente tras resultar herido hoy de una puñalada en el cuello por un hombre que se hizo pasar por un simpatizante y quedó detenido en la ciudad portuaria de Busan, 350 kilómetros al sudeste de Seúl, informaron fuentes oficiales.

El suceso se viralizó en todo el mundo debido a que el político se encontraba haciendo declaraciones a la prensa frente a las cámaras de televisión cuando su agresor irrumpió en la escena vistiendo una remera que lo presentaba como simpatizante, supuestamente con la intención de pedirle un autógrafo.

El hombre, de unos 60 años e identificado en principio solo por el apellido Kim, mostró en su mano izquierda una libreta y un bolígrafo, mientras pedía y gesticulaba ante Lee para que le diera su firma y alguna dedicatoria.

Sin embargo, en ese instante le asestó al dirigente una puñalada en el lado izquierdo del cuello con un cuchillo.

Lee, quien hablaba con la prensa después de recorrer las obras de construcción del Nuevo Aeropuerto de Gadeokdo, cayó al piso y fue atendido de inmediato por quienes lo acompañaban, mientras los integrantes de su equipo de seguridad se abalanzaban sobre el agresor, a quien entregaron a la Policía.

El político de 59 años fue llevado a un hospital en Busan y después fue trasladado a la capital, Seúl, para ser sometido a una operación que duró dos horas, indicó a la prensa Kwon Chil-seung, miembro del partido de Lee.

"Se confirmó que tiene lesiones en la vena yugular interna", afirmó Kwon. Lee "está internado actualmente en la unidad de cuidados intensivos y se está recuperando", añadió.

El político calificó los hechos como "una grave amenaza para la democracia" y pidió una investigación "exhaustiva".

En la conferencia de prensa, Kwon calificó el ataque de acto de "terrorismo" contra Lee y de "grave amenaza para la seguridad nacional".

La policía informó que el atacante "usó un cuchillo de 18 centímetros, con un filo de 13 centímetros, que compró por internet".

El político de oposición se dirigía hacia su auto mientras hablaba con periodistas "cuando el atacante le pidió un autógrafo", relató un testigo a la emisora local YTN, citado por la agencia de noticias AFP.

Las autoridades surcoreanas presentarán cargos por intento de asesinato contra el atacante, informó la agencia de noticias Yonhap, que agregó que el agresor dijo a la policía que su intención fue matar a Lee, aunque no dio motivo alguno de por qué había tomado la decisión.

El agresor, natural de la provincia de Chungcheong del Sur, no confirmó tampoco si está afiliado a un partido político, según indicó Yonhap citando a responsables de la investigación.

El comisario general de la Policía, Yoon Hee-keun, anunció en un comunicado que se formará un equipo de investigación especial en Busan para llevar adelante una indagación meticulosa sobre el ataque y aseguró que se reforzará la seguridad para el personal clave, para evitar incidentes similares.

La Fiscalía también informó sobre la creación de un equipo para investigar a fondo el ataque.

Varios políticos surcoreanos de alto perfil fueron agredidos en público en los últimos años.

En 2006, la entonces líder de la oposición conservadora, Park Geun-hye, que luego fue presidenta entre 2013 y 2017, fue atacada con un cuchillo en un evento y sufrió un corte en su cara por el que tuvo que ser operada.

Lee perdió las elecciones presidenciales de 2022 contra el conservador Yoon Suk-yeol en una de las contiendas más reñidas de la historia del país.

Yoon expresó su "preocupación" por el estado de Lee tras el ataque, dijo la portavoz del mandatario, Kim Soo-kyung.

"Yoon destacó que nuestra sociedad no debe tolerar nunca este tipo de actos de violencia, bajo ninguna circunstancia", afirmó la vocera.

Además, le pidió a las autoridades locales que le ofrezcan la mejor atención médica posible y a la policía que investigue el incidente.

Lee es un político con orígenes obreros que ganó gran popularidad con su historia de superación, después de haberse recuperado de un accidente en una fábrica donde trabajó cuando era adolescente y que le dejó secuelas de por vida.

Después, logró estudiar derecho y entró en la política en 2010.

Durante la campaña presidencial varios escándalos de corrupción complicaron sus opciones, pero sigue siendo un político popular, según las últimas encuestas, y se espera que vuelva a presentarse en 2027.

Lee niega haber cometido delito alguno y asegura que las acusaciones en su contra son una "ficción" y una "conspiración política". (Télam)