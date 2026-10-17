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El papa León XIV recibió el alta médica este sábado 17 de octubre, luego de permanecer internado en el Policlínico Gemelli de Roma, donde fue sometido a una intervención quirúrgica para extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho, afectado por un adenocarcinoma pulmonar.

Según informó el sitio oficial de noticias del Vaticano, Vatican News, la decisión se tomó luego de evaluar los análisis de sangre, una radiografía de tórax realizada durante la mañana y el estado clínico general del pontífice.

De esta manera, el Santo Padre podrá regresar al Vaticano para continuar con su recuperación fuera del hospital.

Cómo evoluciona la salud del papa

León XIV, de 71 años, fue operado el martes pasado para extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde se había detectado un adenocarcinoma, un tipo de cáncer que se origina en las células glandulares.

Desde la intervención, el pontífice mostró una evolución favorable. Durante su internación, retomó la alimentación, caminó y realizó ejercicios de rehabilitación respiratoria. Además, celebró una misa en una sala del hospital y mantuvo algunas actividades de trabajo.

Los estudios médicos complementarios permitirán determinar las características del tumor y evaluar si será necesario realizar tratamientos adicionales.

Cuándo volverá a aparecer en público León XIV

Tras recibir el alta, el papa regresará al Vaticano y tiene previsto rezar el Ángelus este domingo 18 de octubre desde la ventana de su estudio, según informó Vatican News.

La aparición marcará su primer contacto público tras la operación y permitirá seguir de cerca su recuperación luego de varios días de internación.