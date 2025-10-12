Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este lunes 13 de octubre se espera un importante avance en las negociaciones de paz en Gaza, con la liberación de rehenes israelíes y la celebración de la cumbre internacional en Sharm el Sheikh en Egipto. Más de 20 líderes mundiales, junto al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se darán cita para supervisar la implementación del acuerdo de alto el fuego.

Según anunció Hamás, los rehenes israelíes serán liberados este lunes por la mañana, antes del inicio de la cumbre de paz programada para la tarde. La reunión será copresidida por el presidente egipcio, Abdel Fattah al Sisi, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, y se centrará en la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza.

El acuerdo, alcanzado en Egipto y basado en un plan de 20 puntos propuesto por Trump, incluye la liberación de 250 presos palestinos, entre ellos personas condenadas a cadena perpetua por ataques mortales, así como la excarcelación de 1.700 palestinos detenidos por el ejército israelí tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. Hamás tiene hasta este lunes para liberar a los 48 rehenes israelíes que permanecen en Gaza, algunos de ellos fallecidos en cautiverio.

Entre los líderes que participarán en la cumbre destacan el presidente francés Emmanuel Macron, quien abordará con otros asistentes “las próximas etapas de aplicación del plan de paz”, según informó la presidencia francesa. También estarán presentes el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, y la presidenta del Consejo italiano, Giorgia Meloni. Israel aún no ha confirmado su participación en la cumbre.

Trump anunció que mantendrá reuniones con varios dirigentes internacionales durante su estancia en Egipto para discutir el futuro de Gaza, devastada por más de dos años de conflicto. Tanto Estados Unidos como Catar y Egipto desempeñaron un papel clave en las negociaciones que condujeron al cese del fuego.