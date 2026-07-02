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Con 2.295 muertos confirmados y más de 40.000 personas desaparecidas tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio, el Gobierno de Venezuela decretó este miércoles siete días de duelo nacional y aseguró que la prioridad pasa por asistir a los sobrevivientes y a las familias que permanecen en campamentos transitorios dentro de las zonas más afectadas.

El balance oficial y la búsqueda de desaparecidos

A una semana de los fuertes movimientos sísmicos, las posibilidades de encontrar personas con vida entre los escombros prácticamente desaparecieron. Al mismo tiempo, organismos humanitarios advirtieron sobre la crítica situación de los damnificados y alertaron por el riesgo de brotes de enfermedades en medio del colapso del sistema sanitario.

De acuerdo con el balance oficial más reciente, 2.295 personas murieron, 11.267 sufrieron heridas y los damnificados ascienden a 12.841. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó además que los equipos de rescate, integrados por más de 4.000 efectivos, lograron poner a salvo a 6.461 personas.

El funcionario precisó que 26.403 personas reciben asistencia del Estado, ya sea mediante atención médica, apoyo psicológico o soluciones habitacionales. A esa cifra se suman 81.589 familias que también fueron alcanzadas por distintos programas de ayuda. Rodríguez señaló que ya se distribuyeron 8.893.000 kilos de alimentos y 27.714 bolsas con mercadería.

Preocupación por la situación sanitaria

En materia sanitaria, el informe oficial indica que 17.026 pacientes recibieron atención tanto en hospitales como en las zonas afectadas. De ese total, 4.565 permanecen internados, mientras que 13.942 recibieron el alta médica. El reporte también detalla que permanecen en funcionamiento 25 campamentos: 13 en el estado La Guaira, ocho en el Distrito Capital, dos en Miranda, dos en Carabobo y uno en Yaracuy.

Rodríguez explicó que avanzan con la provisión de recursos para estos espacios temporales con el objetivo de habilitar nuevos centros durante los próximos días. Una semana después de la tragedia, cerca de 4.100 rescatistas internacionales continúan desplegados en Venezuela, donde colaboran con los brigadistas locales en las tareas de búsqueda, rescate y traslado de víctimas hacia hospitales y campamentos.

Además, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela recordó que el país ya recibió más de 707.000 toneladas de ayuda humanitaria internacional. En paralelo, 40.271 personas continúan sin ser localizadas, mientras que otras 15.759 fueron encontradas, de un total de 56.030 casos registrados en la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela.

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