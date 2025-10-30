Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, se declaró “horrorizado” por la magnitud de la violencia desatada durante el megaoperativo contra el Comando Vermelho en las favelas de Río de Janeiro, que dejó más de un centenar de muertos.

El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, fue quien transmitió públicamente la reacción del mandatario. “El presidente quedó horrorizado con el número de víctimas fatales”, afirmó el funcionario, tras conocerse el resultado de la operación denominada “Contención”, desarrollada este martes en el norte carioca.

De acuerdo con los reportes oficiales, entre los fallecidos hay cuatro agentes de seguridad. El número total fue confirmado por la Defensoría Pública regional, luego de que vecinos de los barrios afectados reunieran los cuerpos en la vía pública. Las imágenes mostraron una escena devastadora: decenas de cadáveres, todos de hombres, tendidos uno al lado del otro en una plaza del barrio de Penha.

La acción policial, en la que participaron más de 2.500 efectivos de la Policía Civil y Militar, tenía como objetivo cumplir 100 órdenes de detención contra presuntos integrantes del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil.

El enfrentamiento paralizó gran parte de la zona norte de Río, con bloqueos de calles, suspensión de más de un centenar de líneas de autobuses y cierre de escuelas y centros de salud.

Imágenes difundidas por la Policía Civil mostraron a los agentes bajo ataque con artefactos explosivos lanzados desde drones, una tecnología militar de avanzada utilizada por las bandas criminales.