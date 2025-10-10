Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Comité Nobel noruego anunció este viernes que la líder opositora María Corina Machado fue distinguida con el Premio Nobel de la Paz 2025, en reconocimiento a “su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica hacia la democracia”.

Machado, perseguida por el régimen de Nicolás Maduro y obligada a vivir en la clandestinidad desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, reaccionó con sorpresa ante la noticia: “¡Estoy en shock!”, exclamó durante una llamada que luego difundió Edmundo González Urrutia, candidato opositor al que ella apoyó.

“Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primera Nobel de Venezuela!”, celebró González Urrutia en su cuenta de X, junto al video de la comunicación.

La trayectoria de María Corina Machado

Ingeniera de formación, con estudios en finanzas, inició su carrera en el sector privado.

En 1992 fundó la Fundación Atenea, dedicada a la asistencia de niños en situación de calle.

En 2002 cofundó Súmate, organización que promueve elecciones libres y transparentes.

En 2010 fue elegida diputada de la Asamblea Nacional con un récord de votos, pero en 2014 fue expulsada por decisión del chavismo.

Actualmente lidera el partido Vente Venezuela y en 2017 impulsó la alianza Soy Venezuela, que busca unificar a las fuerzas democráticas del país.L