La dirigente opositora venezolana María Corina Machado no estará presente este miércoles en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz que se llevará a cabo en Oslo. En su lugar, su hija Ana Corina Machado será quien suba al escenario para recibir la medalla y el diploma oficial.

Según confirmaron a la agencia Noticias Argentinas, el Instituto Nobel noruego informó que desconoce el paradero actual de Machado, lo que motivó su ausencia en la capital noruega.

Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel, explicó a la radio pública NRK: “Será su hija Ana Corina Machado quien reciba el premio en nombre de su madre”. Y agregó: “Lamentablemente, no se encuentra en Noruega ahora. Y no estará en el escenario del Ayuntamiento de Oslo a la una de hoy, cuando comience la ceremonia”.

La actividad está programada para las 9.00 hora argentina en la Municipalidad de Oslo. Además de recibir la distinción, Ana Corina leerá el discurso escrito por la propia María Corina Machado, según precisó el Instituto.