Marruecos venció 2-0 a la Selección argentina y se coronó campeón del Mundial Sub 20 en el Estadio Nacional de Santiago de Chile.

Yassir Zabiri, delantero de 20 años del Famalicao de Portugal, fue determinante en el primer tiempo al concretar ambos remates y otorgarle al equipo africano su primer título en la historia del torneo.

En tanto, el conjunto de Diego Placente quedó a las puertas de su séptima consagración, que le habría permitido ampliar la ventaja sobre Brasil (5) como máximo ganador, y debió conformarse con el segundo puesto.

Colombia cerró el podio tras vencer este sábado a Francia y asegurarse el tercer lugar.

