Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Lionel Messi volvió a agitar el corazón de los hinchas del Barcelona con un mensaje que desató emoción y nostalgia. El astro argentino publicó este lunes una serie de fotos y videos desde el Camp Nou, acompañados por una frase que hizo soñar a los fanáticos culés: “Ojalá algún día pueda volver”.

En su cuenta de Instagram, el capitán del Inter Miami escribió: “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no sólo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo.”

El posteo, que se viralizó en minutos, reavivó la ilusión de los hinchas blaugranas y dejó abierta la puerta a un regreso simbólico al club donde Messi construyó su leyenda.

El mensaje también expone la espina pendiente de su salida de Barcelona, marcada por diferencias con el presidente Joan Laporta, que impidieron su despedida en cancha.

Días atrás, el propio Laporta había mencionado la posibilidad de organizar un partido homenaje a Messi con el estadio lleno, como parte de la reinauguración del Camp Nou. Ahora, tras el posteo del argentino, la expectativa crece entre los socios y fanáticos que aún sueñan con volver a verlo vestido de blaugrana.