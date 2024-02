Moscú y Musk desmintieron que el Ejército de Rusia use internet satelital provista por el magnate

El Gobierno de Rusia desmintió hoy las denuncias de Ucrania de que las tropas rusas que combaten en la línea del frente están utilizando terminales Starlink de internet satelital de la empresa SpaceX que pertenece al magnate Elon Musk.

Los servicios de inteligencia militar ucraniana GUR afirmaron ayer que tenían pruebas de que el ejército ruso usa de forma "sistemática" terminales Starlink y acusó a Rusia de haber introducido las terminales mediante "contrabando".

El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que este sistema "no está certificado" en Rusia, según la agencia de noticias AFP.

"No puede ser suministrado oficialmente aquí", indicó a periodistas. "En consecuencia, no puede utilizarse oficialmente aquí de ninguna manera", agregó.

Starlink es una red de satélites para suministrar internet a lugares remotos o a zonas en las que la infraestructura de comunicaciones está fuera de servicio.

Musk, por su parte, calificó los reportes de que SpaceX vendió terminales Starlink a Rusia como "categóricamente falsos", en una publicación en su red social X. "No se ha vendido ningún Starlink directa o indirectamente a Rusia", añadió.

El vocero de los servicios de inteligencia militar ucranianos, Andriy Yusov, reiteró hoy en la televisión estatal que el sistema está disponible en Rusia y que en comparación con el año pasado "el uso de Starlink por el ejército ruso en el frente se ha vuelto más sistemático".

Desde que Rusia invadió Ucrania las potencias occidentales impusieron una batería de sanciones económicas y diplomáticas, pero Yusov afirmó que Moscú compró los sistemas utilizando "importaciones paralelas, que es esencialmente contrabando".

Ucrania ha utilizado Starlink para la comunicación de sus tropas durante el conflicto, que comenzó el 24 de febrero de 2022.

Pero, las relaciones entre Ucrania y Musk se han deteriorado en los últimos meses.

Kiev agradeció al principio del conflicto el despliegue de los satélites, pero después expresó indignación cuando el empresario sugirió que el país debe ceder territorios para conseguir la paz. (Télam)