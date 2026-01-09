YA ESTÁ EN SU HOGAR

En Texas, Estados Unidos, Markie Smith, de 35 años, le dio la bienvenida a su tercer hijo, Canyon, quien nació con un peso de 6 kilos, convirtiéndose en uno de los bebés más grandes registrados en el hospital de Arlington.

El asombro fue generalizado en la sala de partos cuando los médicos anunciaron el peso de Canyon. “Todos reaccionaron con un ‘¿qué?’”, recordó la madre.

Canyon recién nacido con su mamá.

“Salió como un bebé de tres meses. Es enorme, parece un pequeño luchador de sumo”, manifestó entre risas.

Smith tuvo diabetes gestacional en sus tres embarazos, una condición que puede dar lugar a bebés inusualmente grandes.

El nombre Canyon fue elegido de una lista inspirada en la naturaleza y su llegada ha sido motivo de alegría. Sus hermanos se llaman Meadow (pradera) y Forest (bosque).

“Estamos muy felices de tener a nuestro bebé gigante y queremos compartirlo con el mundo”, expresó la orgullosa madre, mientras las imágenes del recién nacido sorprenden a todos alrededor del mundo.

Luego de una semana en neonatología donde Canyon aprendió a respirar de manera autónoma, ya está en su hogar con su familia.