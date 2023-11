Murió el exvicepresidente uruguayo Danilo Astori, figura clave del Frente Amplio

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

(Agrega reacciones de dirigentes e información sobre el velatorio)

El exvicepresidente uruguayo Danilo Astori, uno de los principales referentes del Frente Amplio (FA), murió hoy a los 83 años por las complicaciones de salud que sufrió tras una fractura de cadera que lo mantenía hospitalizado desde fines de octubre, y su figura fue reivindicada desde todos los sectores.

"Queremos comunicar la más triste de las noticias. Falleció el entrañable compañero Danilo Astori. Con razón y corazón, hasta siempre querido Danilo", publicó en la red social X (ex Twitter) Asamblea Uruguay, el sector del FA del que Astori fue fundador.

El exsenador, que renunció a su banca a fines del año pasado justamente por sus problemas de salud, había sido internado a fines de octubre por una insuficiencia respiratoria tras una fractura de cadera sin desplazamiento, según contó su pareja, la diputada del Frente Amplio Claudia Hugo, informó El Observador.

Astori fue dos veces ministro de Economía: durante el primer gobierno del FA, entre 2005 y 2008, que llevó a la presidencia a Tabaré Vázquez, así como en su segundo mandato, entre 2015 y 2020.

Entre 2010 y 2015 fue vicepresidente de José Mujica, después de haber sido su rival en las internas del partido.

El contador fue uno de los fundadores del Frente Amplio, del que era un referente en temas económicos y uno de los representantes del ala más de centro del partido.

El exministro y exvice será velado mañana de 10 a 13 en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo uruguayo.

"Un adversario de fuste. En la vida uno tiene que tener adversarios para respetar, para coincidir, para discutir o para reafirmar las ideas", señaló el presidente Luis Lacalle Pou, al hablar en un encuentro con representantes de los gobiernos municipales en la sede de Gobierno, en el que envió un saludo al Frente Amplio y a su "militancia".

El FA, que preside Fernando Pereira, consideró a Astori un “forjador de unidad y pilar fundamental de las trasformaciones del Uruguay”.

Por su parte, el intendente de Canelones y precandidato a la presidencia por el FA, Yamandú Orsi, calificó al fallecido exvicepresidente como un "compañero de todas las horas". "Gracias y hasta siempre", escribió en X.

"Se fue un compañero, se fue un valor del país y se fue un pedazo de nosotros mismos. Estoy hablando con el corazón, no la cabeza, porque es demasiado fuerte para mí", dijo, por su parte, Mujica tras participar en un foro sobre energía.

Emocionado, Mujica dijo sentir "mucho dolor" por el fallecimiento e insistió en que “los sentimientos” le “obnubilan la cabeza". “Tuve muchas diferencias, pero menos mal que estaba", añadió el exmandatario.

“Tenía arreglada una charla cuando fue al hospital. Le había rogado, porque quería descargar un poco mi corazón. Porque yo tuve que apoyarlo para que pudiera ser candidato a presidente en 2014 y no me pude pelear con mi gente. Estaba convencido. Son las cosas que le quedan a uno como un clavo adentro”, relató Mujica.

El expresidente se refería así a que en su momento cada uno encabezó un sector interno del FA, más a la izquierda el de Mujica y más de centro el de Astori, y tuvieron fuertes diferencias en el mandato de Mujica. Finalmente, el candidato en 2014 fue Vázquez.

El también expresidente Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado, consideró que la figura de Astori es “extraordinariamente relevante”, por su rol “fundamental en la modernización de la izquierda uruguaya".

Por su parte, el exmandatario Luis Lacalle Herrera, del Partido Nacional y padre del actual presidente, elogió que Astori era “un hombre difícil para ser adversario, un hombre duro en la crítica, pero que siempre tuvo un nivel de encuentro nacional”.

El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, afirmó en tanto que con Astori “se va un protagonista clave de la historia reciente" y elogió que se trató de alguien “siempre constructivo, siempre respetuoso”.

Su par de Defensa, Javier García, que reveló que compartieron universidad, uno como decano y él como delegado, señaló que se trata de una noticia “muy triste”.

“Independientemente de las militancias diferentes, uno no puede dejar de reconocer el aporte intelectual y el aporte al pensamiento económico que lideró”, aseguró.

El senador frenteamplista Mario Bergara resaltó que Astori fue “una figura enorme para el Uruguay, para el Frente Amplio” por su rol “en todo el proceso político”.

“Ni que hablar que le debemos buena parte de esta conducción política que generó un Uruguay con más bienestar, con más igualdad, con más derechos. Sin duda el país entero le debe mucho a Danilo y su legado lo tendremos que continuar", declaró.

Reconocido hincha de Nacional, también el club tricolor se expresó sobre su muerte: “Todo Nacional lamenta profundamente el fallecimiento de Danilo Astori, quien desarrolló una extensa carrera política en la que llegó a ser vicepresidente de la República”, señaló la entidad, que afirmó: “Pese a las exigencias de su investidura, su imagen en la (tribuna) Delgado era una constante que no olvidaremos”.

Por la muerte de Astori, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, suspendió el acto en el que planeaba lanzar hoy su precandidatura a la presidencia.

"Hoy es un día de dolor para las y los frenteamplistas y el Uruguay todo. Nos uniremos en un gran abrazo en honor a nuestro gran Danilo Astori, compañero de siempre", escribió Cosse en su cuenta de X. (Télam)