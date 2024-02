Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Carl Weathers , quien interpretó a Apollo Creed en las primeras cuatro películas de “Rocky” junto a Sylvester Stallone, murió el jueves, confirmó su manager Matt Luber a Variety . Tenía 76 años.

La familia del actor lo despidió con un sentido mensaje en las redes sociales:

“Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de Carl Weathers. Murió pacíficamente mientras dormía el jueves 1 de febrero de 2024… Carl fue un ser humano excepcional que vivió una vida extraordinaria. A través de sus contribuciones al cine, la televisión, las artes y los deportes, ha dejado una huella imborrable y es reconocido en todo el mundo y de generación en generación. Era un querido hermano, padre, abuelo, socio y amigo”, escribieron.

Weathers también protagonizó “Predator” de 1987 y tuvo un papel memorable en “Happy Gilmore” de Adam Sandler. Fue nominado a un premio Primetime Emmy como actor invitado destacado en una serie dramática por su trabajo en la serie de “Star Wars”, “The Mandalorian”.

Prestó su voz a Combat Carl en la franquicia “Toy Story” e interpretó una versión ficticia de sí mismo en un papel recurrente en “Arrested Development”. Sus otros créditos incluyen las series de televisión “Street Justice”, “Colony”, “The Shield”, “Chicago Justice” y “Brothers”, y las películas “Close Encounters of the Third Kind”, “Death Hunt” y “The Comebacks”. .”

Después de trabajar con Sandler en la comedia de golf de 1996 “Happy Gilmore”, Weathers repitió brevemente su papel en “Little Nicky” y prestó su voz a un personaje en la comedia animada de Hanukkah de Sandler “Eight Crazy Nights”.

Le sobreviven su ex esposa, Mary Ann, y sus dos hijos.