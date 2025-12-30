Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cecilia Giménez, conocida por el inesperado éxito mundial de la restauración del Ecce Homo del Santuario de Misericordia de Borja, murió este lunes a los 94 años, según confirmó el alcalde de la localidad, Eduardo Arilla.

Falleció en la Residencia de Tercera Edad Hospital Sancti Spiritus de Borja, donde residía desde hacía años. “Perdemos a una persona muy querida en el pueblo”, señaló el alcalde a la agencia EFE. Arilla la describió como una mujer de “bondad inmensa”, con una vida “dura” y una fortaleza notable para soportar la presión mediática generada por el fenómeno del Ecce Homo.

La pintura original, realizada por Elías García a comienzos del siglo XX, pasó prácticamente desapercibida hasta que en 2012 la intervención de Giménez, motivada por el deterioro visible de la obra, se difundió a nivel mundial. La restauración fallida provocó una reacción global sin precedentes y situó a Borja en el centro del mapa cultural y turístico internacional.

Desde aquel momento, el Ecce Homo restaurado se convirtió en un atractivo turístico permanente. Durante la última década recibió más de 10.000 visitantes anuales de distintos países, superando los 200.000 visitantes acumulados y generando ingresos clave para la localidad.

Parte de lo recaudado mediante entradas y artículos promocionales se destinó a fines sociales. Arilla destacó que esos fondos permiten cubrir la cuota de la residencia donde vivía Giménez para personas con recursos limitados, incluyendo el sostenimiento de la propia artista.

El impacto del caso trascendió el ámbito turístico y dio origen a diversas expresiones culturales, como el cortometraje documental Mis Ecce Homos, dirigido por Marco Rosatto, y la ópera Behold the Man, estrenada en la Universidad Estatal de Arizona.

“Un fenómeno social que se convirtió en un fin social”, resumió el alcalde, quien agregó que Cecilia Giménez perdió la vida como deseaba, acompañada por su hijo, también residente del centro. Borja despedirá a Cecilia Giménez este martes, en un funeral que se celebrará en la Iglesia de Santa María.