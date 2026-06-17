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La actriz estadounidense Daveigh Chase, reconocida por interpretar a Samara Morgan en la película de terror El aro y por dar voz a Lilo en Lilo & Stitch, murió el martes a los 35 años a causa de una meningitis y una infección en la sangre que derivaron en sepsis y en el colapso progresivo de sus órganos.

La noticia fue confirmada por su novio, Roy Hernandez, en declaraciones al portal TMZ, que fue el primero en informar públicamente el fallecimiento.

Según la información difundida, Chase había sido internada a comienzos del mes en un hospital de Los Ángeles por un cuadro de desnutrición. Durante su hospitalización, desarrolló una infección que evolucionó hacia meningitis y posteriormente a sepsis, provocando el deterioro crítico de su estado de salud.

Una carrera marcada por roles icónicos en cine y televisión

Daveigh Chase inició su carrera desde muy joven y rápidamente se consolidó como una figura reconocida en Hollywood. El año 2002 fue clave en su trayectoria artística.

Lilo & Stitch fue el primer gran proyecto cinematográfico de Daveigh, lo que la llevó a prestar su voz también a Lilo en la serie secuela.

Ese mismo año, alcanzó gran popularidad al prestar su voz a Lilo en Lilo & Stitch, papel que repitió en la serie derivada del film. Además, interpretó el doblaje en inglés de Chihiro Ogino en El viaje de Chihiro, la aclamada película del director japonés Hayao Miyazaki.

Su interpretación de Samara Morgan en El aro la transformó en una figura reconocible del cine de terror internacional. Por este papel, la actriz recibió el MTV Movie Award a la Mejor Villana en 2003, consolidando su impacto en la industria.

Daveigh también es conocida por su impactante actuación como Samara Morgan en la película de terror de 2002, The Ring.

Trayectoria en televisión y otros proyectos

A partir de 2006, Chase amplió su carrera en televisión con el papel de Rhonda Volmer en la serie de HBO Big Love, donde participó en 32 episodios a lo largo de cinco temporadas.

También tuvo apariciones en producciones como Sabrina, la bruja adolescente y ER, además de participar en películas como Donnie Darko y otros proyectos cinematográficos.

Tras su muerte, la familia de la actriz inició una campaña de recaudación de fondos a través de GoFundMe para colaborar con los gastos vinculados al fallecimiento.