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RJ Mitte, el actor que alcanzó la fama internacional por interpretar a Walter White Jr. en Breaking Bad, murió a los 34 años en Texas, Estados Unidos.

La noticia fue comunicada este lunes 12 de octubre por su representante, quien expresó su pesar por la pérdida del artista. “Con profunda tristeza comunicamos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte”, señaló el comunicado.

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, las circunstancias de su fallecimiento permanecen bajo investigación. Aunque algunas publicaciones señalaron un posible suicidio, las autoridades todavía no han dado a conocer una conclusión oficial sobre las causas de la muerte.

Quién era RJ Mitte

Roy Frank Mitte III, conocido artísticamente como RJ Mitte, nació el 21 de agosto de 1992 en Estados Unidos y desarrolló una carrera como actor y productor. Su papel más reconocido fue el de Walter White Jr., también llamado Flynn, en Breaking Bad, la serie creada por Vince Gilligan que se emitió entre 2008 y 2013.

En la producción interpretó al hijo adolescente de Walter White, personaje encarnado por Bryan Cranston, y de Skyler White, interpretada por Anna Gunn. Mitte formó parte de las cinco temporadas de la serie y apareció en 56 episodios.

La ficción, emitida por la cadena AMC, recibió elogios de la crítica y numerosos premios, y se consolidó como una de las producciones más influyentes de la televisión contemporánea. Para Mitte, el papel de Walter White Jr. significó el reconocimiento internacional y una oportunidad para contribuir a una representación más amplia de las personas con discapacidad en la pantalla.

La parálisis cerebral y su compromiso con la inclusión

Uno de los aspectos más significativos de la participación de RJ Mitte en Breaking Bad fue la conexión entre su historia personal y la de su personaje. Tanto el actor como Walter White Jr. tenían parálisis cerebral, una condición que le habían diagnosticado a Mitte durante su infancia.

En el caso del actor, la condición se manifestaba de forma más leve que en su personaje. “Basándose en su propia experiencia al vivir con parálisis cerebral, Mitte aportó autenticidad al personaje y creó una plataforma para la concienciación sobre la discapacidad y la inclusión”, destacó su representante en el comunicado.

Más allá de su trabajo como actor, Mitte se convirtió en un defensor de los derechos de las personas con discapacidad y utilizó su reconocimiento público para cuestionar estereotipos y promover mayores oportunidades de representación en Hollywood.

Su trayectoria también estuvo marcada por su compromiso con distintas iniciativas sociales. El actor se desempeñó como embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children’s, organizaciones vinculadas con el acompañamiento y la atención de personas con discapacidad y sus familias.

“También fue presidente de The Mitte Foundation, donde apoyó iniciativas filantrópicas y comunitarias, al tiempo que utilizaba su plataforma para desafiar los estereotipos y promover una mayor representación de las personas con discapacidad”, expresó su representante.

Su activismo fue una parte importante de su identidad pública y amplió el alcance de su trabajo más allá de la actuación. A través de su participación en distintas iniciativas, contribuyó a instalar el debate sobre la inclusión y las barreras que enfrentan las personas con discapacidad en el ámbito laboral y cultural.

En el plano personal, RJ Mitte se había comprometido en 2025 con Kennedy Suarez, con quien mantenía una relación desde hacía varios años.

Las películas y series en las que trabajó RJ Mitte

Aunque Breaking Bad fue el proyecto que lo llevó a la fama mundial, RJ Mitte continuó desarrollando su carrera en cine y televisión después del final de la serie.

Entre sus trabajos se encuentran producciones como The Recall, The Oak Room y The Guardians of Justice. También participó en otros proyectos audiovisuales, entre ellos Switched at Birth y Now Apocalypse.

RJ Mitte había hablado recientemente sobre Breaking Bad

Días antes de que se conociera su fallecimiento, RJ Mitte volvió a hablar públicamente sobre la serie que marcó su carrera.

Durante una participación en The Joe Vulpis Podcast, el actor recordó sus primeras audiciones y explicó que uno de sus primeros intentos por conseguir trabajo en Hollywood había sido para un anuncio de servicio público contra el consumo de metanfetaminas.

La anécdota adquirió un significado particular al considerar que, tiempo después, Mitte terminaría formando parte de Breaking Bad, una producción centrada en la fabricación y el tráfico de esa droga.

Durante la conversación, también repasó su experiencia en el rodaje y reflexionó sobre el destino que podrían haber tenido los integrantes de la familia White después del final de la serie. En particular, consideró que las consecuencias de las actividades criminales de Walter White habrían continuado afectando a sus seres queridos incluso después del desenlace de la historia.