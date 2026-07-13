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El actor Sam Neill, recordado mundialmente por su inolvidable interpretación del Dr. Alan Grant en Jurassic Park, murió este lunes 13 de julio a los 78 años. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado, en el que destacaron que el intérprete falleció rodeado de sus seres queridos.

“Sam estaba rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida”, expresó el comunicado difundido este lunes.

La muerte del actor tomó por sorpresa al mundo del espectáculo, ya que apenas unos meses atrás había compartido una noticia alentadora sobre su estado de salud. Luego de una batalla de varios años contra un linfoma angioinmunoblástico de células T, una forma poco frecuente de cáncer de la sangre, Neill había informado que estaba “libre de cáncer”.

“Conviví con un tipo específico de linfoma durante unos cinco años. Recibí quimioterapia, un tratamiento bastante duro, pero me mantuvo con vida”, había declarado el actor al referirse a la enfermedad.

Diagnosticado en 2022, Sam Neill logró superar el cáncer tras someterse a un tratamiento con terapia CAR-T, cuyos resultados fueron positivos.

En el comunicado difundido por su familia también se aclaró que su fallecimiento no estuvo vinculado con esa enfermedad.

“La pérdida fue repentina e inesperada, pero bendecida por el hecho de que Sam continuó libre de cáncer”, señalaron sus familiares.

Hasta el momento no trascendieron detalles médicos sobre las causas de su muerte.

Una carrera de más de cinco décadas y más de 150 producciones

Considerado uno de los actores más versátiles y respetados del cine internacional, Nigel John Dermot “Sam” Neill nació el 14 de septiembre de 1947 en Omagh, Irlanda del Norte. Durante su infancia se trasladó junto a su familia a Nueva Zelanda, país con el que construyó una fuerte identidad y donde comenzó una trayectoria artística que se extendió por más de 50 años.

Su reconocimiento internacional llegó en la década de 1980 con películas como My Brilliant Career y La caza del Octubre Rojo, aunque el salto definitivo a la fama ocurrió en 1993 al protagonizar Jurassic Park, bajo la dirección de Steven Spielberg.

Su interpretación del paleontólogo Dr. Alan Grant se convirtió en un ícono del cine y volvió a ponerse en la piel del personaje en Jurassic Park III (2001) y Jurassic World: Dominion (2022).

A lo largo de su carrera participó en más de 150 producciones de cine y televisión, consolidándose como uno de los intérpretes más destacados de su generación.

Sam Neill como el inspector Chester Campbell en Peaky Blinders.

Las películas y series más recordadas de Sam Neill

Además de la saga Jurassic Park, Sam Neill dejó su huella en numerosos títulos que marcaron su extensa carrera.

Entre sus trabajos más destacados figuran:

La lección de piano.

La caza del Octubre Rojo.

Event Horizon.

Dead Calm.

La serie Peaky Blinders.

La miniserie Merlin.

Su capacidad para desenvolverse con naturalidad en el drama, la acción, la ciencia ficción y el suspenso le permitió construir una filmografía admirada tanto por el público como por la crítica.

La otra pasión de Sam Neill: el vino y la vida en Nueva Zelanda

Fuera de los sets de filmación, Sam Neill cultivó una profunda pasión por la vitivinicultura. Era propietario del reconocido viñedo Two Paddocks, ubicado en la región de Central Otago, Nueva Zelanda.

A través de sus redes sociales compartía habitualmente escenas de su vida en el campo, donde mostraba su trabajo entre viñedos, sus animales y su característico sentido del humor. Esa faceta cercana y sencilla fortaleció el vínculo con millones de seguidores en todo el mundo.

Con su muerte, el cine pierde a uno de sus actores más queridos y talentosos. Su legado permanecerá vivo en una carrera que atravesó más de cinco décadas y dejó personajes inolvidables para varias generaciones de espectadores.