El magnate de los medios Ted Turner, creador de la cadena estadounidense CNN, murió este miércoles a los 87 años, según confirmó su familia a través de Turner Enterprises. Su fallecimiento marca el cierre de una era para el periodismo global, al tratarse del hombre que impulsó el primer canal de noticias las 24 horas y cambió para siempre la manera de informar.

El hombre que transformó la televisión informativa

Turner fundó CNN en 1980, dando origen a un formato inédito: la transmisión continua de noticias durante todo el día. Este modelo revolucionó el ecosistema mediático y permitió coberturas en tiempo real de eventos históricos, consolidando un nuevo estándar en el periodismo internacional.

Antes de ese hito, el empresario ya había comenzado a construir su imperio al adquirir una estación de televisión en Atlanta y expandirla mediante el uso de satélites, lo que derivó en la primera “superestación” de cable en Estados Unidos.

Con el tiempo, su compañía Turner Broadcasting System se convirtió en un gigante mediático que incluyó señales como TNT, Cartoon Network y Turner Classic Movies, además de importantes activos deportivos y de entretenimiento.

Un legado empresarial y filantrópico

A lo largo de su carrera, Turner no solo se destacó como empresario, sino también como filántropo y activista. En 1996 concretó la fusión de su compañía con Time Warner, en una de las operaciones más relevantes de la industria mediática.

Su muerte fue confirmada por su familia, a través de Turner Enterprise.

Además, donó 1.000 millones de dólares a las Naciones Unidas, lo que dio origen a la Fundación de la ONU, y promovió iniciativas globales como la Nuclear Threat Initiative para la reducción de amenazas nucleares.

Su figura también estuvo ligada a causas ambientales y a la conservación, convirtiéndose en uno de los mayores propietarios privados de tierras en Estados Unidos.

Salud, últimos años y despedida

En 2018, Turner reveló públicamente que padecía a demencicon cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa que afectó progresivamente su salud.

En sus últimos años mantuvo un perfil más bajo, tras décadas de protagonismo en el mundo empresarial y mediático. Su muerte fue confirmada por su familia y por la propia CNN, que lo despidió como una figura clave en su historia y en la evolución del periodismo contemporáneo.

Reconocido como uno de los grandes innovadores de la comunicación, Turner fue considerado el “espíritu” detrás de CNN y un visionario que apostó por un modelo informativo que hoy se replica en todo el mundo.