Naomi Osaka ganó el US Open

Naomi Osaka, tenista japonesa, se quedó este sábado con el US Open luego de vencer a la bielorrusa Victoria Azarenka por 1-6, 6-3 y 6-3 en una hora y 54 minutos. De esta manera, obtuvo su tercer Grand Slam -US Open 2018, Abierto de Australia 2019 y US Open 2020-.

En una final a puertas cerradas por la pandemia por coronavirus, el partido no se le presentó fácil a la japonesa. El primer set fue vapuleada y lo perdió por 1-6. Le quebraron el saque rápidamente y todo parecía cuesta arriba.

Sin embargo, en el segundo set, Osaka se despertó y se metió en el encuentro. Azarenka empezó a tener errores no forzados, tuvo posibilidades de quiebre y no las aprovechó. La japonesa se hizo fuerte y se llevó los últimos dos sets.

Naomi Osaka debutó en 2014 en el circuito profesional. Su ascenso ha sido vertiginoso y está novena en el ranking WTA -llegó a ser número 1 en 2019 y fue la primera asiática en lograrlo-. A los 22 años, busca volver al primer puesto del ranking.