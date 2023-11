Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La película “Napoleón”, dirigida y producida por Ridley Scott, con guión de David Scarpa, emerge como un épico drama histórico. Inspirada en la verídica historia de Napoleón Bonaparte, la trama se enfoca principalmente en su ascenso al poder como líder francés y su intrincada relación con la Emperatriz Josefina.

Joaquin Phoenix personifica a Napoleón, mientras que Vanessa Kirby aporta su talento al papel de Josefina. La película revela la llegada al poder de Napoleón a través de la lente de una relación adictiva y volátil con la Emperatriz, tejiendo una narrativa que destaca los eventos cruciales de esta época histórica.

El ojo crítico

A pesar de la mega producción que se realizó al filmar “Napoleón “ se mencionaron algunas críticas luego de su estreno en París, donde el público francés quizás al tener un sentimiento de “expropiación cultural”, su mirada crítica puede llegar a ser un tanto puntillosa e irritable que el resto, porque se habla de lo suyo. Tulard señala, por ejemplo, que Napoleón nunca cargó con el sable en Waterloo.

Otro historiador especialista en la época y el personaje, Patrick Gueniffey, ha denunciado en el semanario Le Point más errores. Uno es la mencionada presencia del futuro dictador en la decapitación de la reina María Antonieta, cuando en ese momento Bonaparte se encontraba en el sitio de Tolón, a más de 800 kilómetros de París. Otra escena inventada es el bombardeo de las Pirámides.

Durante la proyección en L’Arlequin, nadie abandonó la sala, ni hubo abucheos. Tampoco aplausos. Un espectador suspiró al ver la cifra de los tres millones. Otro comentó: “No es que sea una película antifrancesa, es que es simplemente vacía.” La crítica no ha sido entusiasta. En algunos casos, directamente hostil, más allá de ideologías. El diario de izquierda Libération ha escrito: “Sin realmente adoptar un punto de vista ni un enfoque particular, Napoleón es un film tranquilamente indecente, muy seguro de su inanidad”. Napoleón no se toca. O se toca con cuidado. Al final del coloquio en L’Arlequin, varios gritaron: “¡Viva el Emperador!”.

¿Quien fue y qué hizo Napoleón Bonaparte?

Napoleón Bonaparte fue un líder militar y político francés que desempeñó un papel crucial en las guerras de la Revolución Francesa. Nació en Córcega en 1769 y rápidamente ascendió en las filas del ejército francés durante las guerras revolucionarias. En 1799, dio un golpe de Estado y se convirtió en Primer Cónsul, consolidando su poder. Poco después, se autoproclamó Emperador de los franceses.

Napoleón lideró a Francia en una serie de campañas militares conocidas como las Guerras Napoleónicas, que abarcaron gran parte de Europa. Su habilidad estratégica y táctica le otorgó numerosas victorias, pero finalmente fue derrotado en 1815 en la Batalla de Waterloo. Fue desterrado a la isla de Santa Elena, donde murió en 1821. Napoleón dejó un impacto duradero en la historia europea, tanto por sus logros militares como por sus reformas políticas y legales en Francia.