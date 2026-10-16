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El Papa León XIV mostró una evolución favorable en su estado general de salud, según informó este viernes el Vaticano. Los nuevos estudios realizados durante su internación en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma confirmaron una “mejora constante”, mientras continúa su recuperación de la cirugía a la que fue sometido el martes.

De acuerdo con el parte médico difundido por los medios oficiales de la Santa Sede, los resultados de los análisis de sangre y de una radiografía de tórax ratificaron la evolución positiva del Pontífice, que transita su cuarto día en el centro de salud.

“El Papa continúa con la fisioterapia respiratoria y está llevando a cabo sus actividades diarias normales de manera completamente independiente mientras se recupera de la cirugía del martes”, precisó el informe.

Celebró una misa en el hospital Gemelli

En medio de su recuperación, León XIV celebró una misa en la estancia habilitada en la décima planta del hospital. La ceremonia contó con la participación de integrantes del personal médico y de enfermería, además de miembros del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede, durante la homilía el Papa agradeció al equipo de salud por la atención brindada a los pacientes y, en particular, por los cuidados que recibe desde su ingreso.

El comunicado destacó que el Pontífice expresó su reconocimiento a médicos, enfermeros y auxiliares por la labor cotidiana que realizan en la atención de personas en situación de vulnerabilidad.

Mientras continúa bajo seguimiento médico, León XIV mantiene sus actividades habituales de manera independiente y sigue con el tratamiento de rehabilitación respiratoria indicado durante el proceso posoperatorio.