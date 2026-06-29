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La selección de Paraguay dio una de las grandes sorpresas del Mundial 2026 al eliminar a Alemania por penales, tras igualar 1-1 en los 120 minutos, y selló su pase a los octavos de final.

El conjunto sudamericano abrió el marcador a través del mediocampista ofensivo Julio Enciso, a los 42 minutos del primer tiempo. En el complemento, Kai Havertz estableció la igualdad a los 9 minutos en el Gillette Stadium de Boston. La figura de la clasificación fue el arquero Orlando Gill, clave en la tanda desde los doce pasos al contener dos remates.

Apenas arrancó, Paraguay dejó en claro su intención de sorprender. A los 60 segundos, Junior Alonso estuvo cerca de convertir tras un córner, pero Manuel Neuer respondió con una intervención rápida que evitó la caída de su arco.

Con el correr del primer tiempo, Alemania tomó el control de la posesión, aunque sin profundidad ni claridad en los metros finales ante una defensa paraguaya bien plantada.

Cuando el dominio alemán parecía absoluto, el equipo de Gustavo Alfaro golpeó en el cierre de la etapa inicial: Enciso ganó en el área y conectó de cabeza un preciso envío de Matías Galarza Fonda para el 1-0.

En el inicio del segundo tiempo, Paraguay mantuvo la intensidad e incluso insinuó la posibilidad de ampliar la diferencia. Sin embargo, la reacción alemana llegó rápido: a los 9 minutos, Havertz desvió un centro de Leon Goretzka y decretó el empate.

A partir de allí, Alemania manejó el trámite con mayor autoridad y generó varias ocasiones claras, aunque se topó con la resistencia defensiva paraguaya y con un Gill decisivo, que sostuvo el resultado y llevó la historia al tiempo suplementario.

En el primer alargue, los europeos estuvieron cerca de desnivelar: a los 12 minutos, Jonathan Tah convirtió de cabeza, pero la acción fue invalidada por una infracción de Waldemar Anton sobre el arquero paraguayo. En el tramo final, Paraguay logró acomodarse mejor en defensa, resistió los avances y consiguió llevar la definición a los penales.

Desde los doce pasos, Gill volvió a ser determinante al contener los remates de Havertz y Nick Woltemade. En tanto, Manuel Neuer solo logró detener el disparo de Fabián Balbuena, mientras que Antonio Sanabria y el propio Tah fallaron sus ejecuciones.

Con esta histórica victoria, Paraguay avanzó a los octavos de final, donde se medirá con el ganador del cruce entre Francia y Suecia, programado para este martes a las 18.