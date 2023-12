Partió, pero hacia India, el avión retenido en Francia por sospecha de tráfico de personas

Un avión que iba de Emiratos Árabes Unidos a Nicaragua con más de 300 pasajeros indios y quedó retenido el jueves pasado en Francia, durante una escala, por sospecha de tráfico de personas, partió finalmente hoy, pero con destino a Bombay, India, informaron autoridades francesas.

La aeronave, perteneciente a la empresa rumana Legend Airlines, fue retenida el jueves durante una escala para repostar combustible en el aeropuerto de Vatry, 150 kilómetros al este de París, por una denuncia anónima que sostenía que los pasajeros eran víctimas de una red de tráfico de personas.

El avión partió hoy con 276 de los 303 pasajeros que transportaba originalmente. De los restantes, 25 solicitaron asilo en Francia y dos fueron retenidos para ser interrogados, aunque poco después fueron liberados, dijeron fuentes judiciales.

Entre los solicitantes de asilo figuran dos de los 11 menores no acompañados registrados en el vuelo.

Una fuente cercana a la investigación indicó que se trataba probablemente de trabajadores indios en Emiratos Árabes que buscaban llegar a América Central para tratar de dirigirse desde allí hacia el norte y entrar de forma irregular en Estados Unidos o Canadá, según la agencia de noticias AFP.

Durante la investigación, los pasajeros permanecieron en zonas habilitadas por los servicios de protección civil, con camas individuales, baños y duchas.

La partida del vuelo se retrasó varias horas con respecto al horario inicialmente previsto.

La abogada de la compañía aérea, Liliana Bakayoko, indicó que muchos pasajeros se negaban a ir a India.

“Varias personas no quieren ir hacia India, están muy descontentas, quieren ir a Nicaragua”, en un viaje que, según afirmaron algunos pasajeros interrogados ayer, tenía finalidades turísticas.

“No sabemos si se trata de un caso de tráfico de seres humanos, de tráfico de migrantes o de ninguna de las dos cosas, pero así y todo se retuvo en un aeropuerto, durante tres noches y tres días, a 303 personas que realizaban una escala, hombres, mujeres y niños; es algo sorprendente”, dijo la coordinadora de Secours Catholique-Caritas del Colectivo contra la Trata de Seres Humanos, Geneviève Colas.

“Si fueron víctimas de trata, no es normal hacerlos partir hacia otro país”, agregó.

Según la página web especializada Flightradar, Legend Airlines es una pequeña compañía que cuenta con una flota de cuatro aviones.

La justicia descartó acusar a las dos personas a las que interrogó como presuntos implicados en una red de tráfico de personas, y las liberó bajo el estatus de “testigos asistidos”. (Télam)